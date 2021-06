CANOTTAGGIO

Una tre giorni da incorniciare grazie alla quale Sabaudia ha saputo farsi apprezzare per la capacità di organizzare e aggregare. La terza prova di Coppa del Mondo di canottaggio era stata preparata nei minimi particolari e non ha deluso le aspettative. Nel weekend appena trascorso c'è stata la possibilità di apprezzare la qualità di tanti atleti internazionali e di celebrare i successi degli equipaggi italiani, in particolar modo quelli che vedevano impegnati i ragazzi e le ragazze delle Fiamme Gialle, alcuni dei quali cresciuti sotto l'ombra del Circeo. Un banco di prova importante a livello mondiale che schiude le porte ad altre manifestazioni di grande interesse: Sabaudia, infatti, ospiterà anche gli Europei Junior (2022), il Coastal Rowing e Beach Sprint (2023) e gli Europei Assoluti (2024). Una soddisfazione grande per chi, negli ultimi due anni, aveva lavorato sodo per ospitare l'attesa tappa di Coppa del Mondo, dall'amministrazione comunale, al comitato organizzatore, passando per tutte quelle figure professionali e i volontari che si sono messi a disposizione per la buona riuscita della kermesse. Ci sono stati diversi momenti particolarmente emozionanti durante il fine settimana: oltre alle gare, è d'obbligo menzionare la Festa delle Bandiere', che ha visto la presenza di un parterre d'eccezione, con la presentazione delle nazionali partecipanti e la sfilata dei rispettivi vessilli, promossa con il coinvolgimento dei bambini delle associazioni sportive del territorio, dei gruppi sportivi militari e di polizia e degli istituti comprensivi della città.

Molto toccante la cerimonia con la quale si è voluto ricordare Filippo Mondelli, canottiere prematuramente scomparso, a cui è stata intitolata una piazza. Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA