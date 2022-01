Lunedì 17 Gennaio 2022, 05:03

Inizia con una sconfitta il 2022 dell'Opus Sabaudia che, dopo aver saltato il match del 9 gennaio scorso a causa del Covid, ha rimediato la sconfitta in casa dell'Aversa. In serie A3 la formazione di coach Mauro Budani, che sta progressivamente recuperando dopo un dicembre in cui gli infortuni e il Covid hanno complicato non di poco gli allenamenti ha ceduto all'Aversa. «Dobbiamo reagire per tornare alla vittoria già dalla settimana prossima contro Marcianise». commenta Marco Saccucci, assistente allenatore dell'Opus Sabaudia. Pontini sempre sotto nei primi due set (25-16 e 25-14) nel terzo un sussulto per riaprire il match prima di cedere 25-18.

IL TABELLINO

Wow Green House Aversa: Putini 2, Sacripanti 13, Trillini 9, Morelli 14, Starace 15, Diana 3, Di Meo (L), Calitri (L), Barretta 0, Schioppa 0, Agostini 0, Cuti 0, Bonina 0. N.E. Corrieri. All. Tomasello.

Opus Sabaudia: Schettino 0, Zornetta 2, De Vito 1, Rossato 7, Ferenciac 11, Miscione 5, Calarco (L), Torchia (L), Tognoni 3, Conoci 0, Meglio 2. N.E. Palombi, Pomponi. All. Budani

Arbitri: De Simeis, Pasciari

Parziali: 25-16, 25-14, 25-18

NOTE - durata set: 22', 23', 23'; tot: 68'.

© RIPRODUZIONE RISERVATA