IL RICONOSCIMENTO

Sabaudia entra nella top five del World Rowing 2021 al pari di Lucerna. Ottime notizie sul piano internazionale per la città pontina che si conferma sempre più capitale del remo.

Giunge un riconoscimento inaspettato, arrivato direttamente da World Rowing, ossia dalla federazione mondiale, che al termine di ogni anno stila una classifica delle cinque gare più belle di tutta la stagione. Due delle cinque posizioni sono state conquistate dalla città di Sabaudia grazie alle regate disputate durante la terza prova di Coppa del Mondo che si sono svolte sul lago di Paola tra il 4 e il 6 giugno 2021. Un doppio piazzamento in classifica che diventa ancora più prezioso se si analizza la graduatoria globale. Sabaudia infatti conquista due posizioni grazie a due regate al pari di Lucerna, lo storico tempio dello sport remiero mondiale, spesso citata come la Wimbledon del canottaggio. Un posto infine anche per Varese, altro campo di regata internazionale in terra italiana. Il doppio successo per il Lago di Paola è giunto grazie alla finale del quattro senza maschile e del doppio pesi leggeri femminile.

La finale del quattro senza maschile è stata vinta dall'Italia con Matteo Castaldo del gruppo sportivo delle Fiamme Oro di Sabaudia, Bruno Rosetti del Circolo Canottieri Aniene, il terracinese Matteo Lodo e Giuseppe Vicino, entrambi Fiamme Gialle. Primi davanti all'Inghilterra, oro a tutte le edizioni dei Giochi Olimpici dal 1996 al 2016. Altra memorabile finale quella del doppio pesi leggeri femminile, vinta dall'Olanda, con tanto di record del mondo (6.43.79). Un record abbattuto di quattro secondi, grazie ad un campo di regata veloce e perfetto come quello della città pontina. Un riconoscimento che fa ben sperare anche in vista dei prossimi, entusiasmanti, appuntamenti sportivi che si svolgeranno a Sabaudia nei prossimi tre anni.

GLI APPUNTAMENTI

Si comincia quest'anno, il 21 e 22 maggio, con i campionati europei under19. Il prossimo anno sono in agenda i mondiali di coastal rowing. Infine, nel 2024, l'appuntamento è con i campionati europei senior. Saranno tre anni ricchi di impegni ed emozioni ma anche di grande canottaggio sul lago di Paola, in provincia di Latina. Una vetrina importante a livello internazionale come quella che è stata offerta lo scorso anno con la prova di Coppa del Mondo. Riflettori puntati su Sabaudia che si conferma città dello sport.

