CANOTTAGGIO

Un primo risultato Sabaudia lo ha già ottenuto. È quello di essere riuscita a mettere in rete i Comuni del territorio per una promozione a 360 gradi in occasione della terza tappa di Coppa del Mondo. L'appuntamento è in programma dal 4 al 6 giugno e ieri il comitato organizzatore ha realizzato un webinar sul tema: «I grandi eventi sportivi per lo sviluppo sociale, ambientale e culturale del territorio». Non sarà solo sport, inevitabilmente, come è stato sottolineato dai partecipanti all'incontro: Alessia Gasbarroni, presidente provinciale del Coni; Gianluca Bonetti, presidente del consiglio comunale di Sabaudia; Giuseppe Santino di E distribuzione; Massimo Pinna di Kleantech; Paola De Orsi, di Poste Italiane e Roberto Tavani, della Regione Lazio, tutti partner dell'evento. A coordinare l'incontro il giornalista Gianluca Atlante, intervenuti anche Riccardo Crivelli della Gazzetta dello Sport e Franco Morabito del Corriere dello sport, esperti di canottaggio.

VERSO TOKYO

Non sarà solo sport, ma a circa 40 giorni dalle Olimpiadi di Tokyo la tappa di Sabaudia «è di un'importanza epocale - ha detto Crivelli - l'ultimo test per verificare la condizione a così breve distanza da un evento che segna la carriera di atleti che hanno la fortuna e il merito di parteciparvi, ma esalta anche l'organizzazione e visibilità non solo locale ma mondiale, non ci dirà chi vince le Olimpiadi ma ci farà capire chi non potrà vincerle». Di «prova decisiva verso le olimpiadi, tanto che ci saranno tutte le Nazionali» e «ricaduta straordinaria sul territorio» ha parlato, invece Morabito.

GLI INTERVENTI

«Un evento importantissimo per la nostra provincia - ha detto Alessia Gasbarroni - siamo tutti in fermento e non solo al Coni, questo è forse uno tra gli eventi più importanti mai ospitati. Faremo bene, non ho dubbi, in un momento particolarmente difficile per lo sport, stiamo riaprendo, non poteva esserci momento migliore per un'attività del genere. Le ricadute sono non solo per lo sport ma c'è un indotto economico sul territorio e un'eredità che rimane in termini di infrastrutture e organizzazione».

«Sabaudia comincia a percepire questa manifestazione - ha detto Bonetti - siamo ben felici di ospitare atleti da tutte le parti del mondo. Abbiamo grande voglia di crescita, questo è un veicolo economico e sociale per promuovere la città. Siamo riusciti a farne una manifestazione dell'intera provincia, è già un successo».

Evento che ha partner importanti e punta - senza mezzi termini - sulla sostenibilita. «E distribuzione è molto vicina allo sport e a proposito di canottaggio nella nostra squadra c'è anche un ex atleta che ha partecipato a tre mondiali - ha detto Santino - anche per noi passione e spirito di sacrificio sono indispensabili per l'ottenimento del risultato». A Sabaudia, fra l'altro, negli ultimi 12 mesi è sorto un centro satellite per l'energia e ci sono stati altri importanti interventi. La sanificazione e la prevenzione Covid saranno nelle mani di Kleantech: «Una responsabilità immensa - ha detto Massimo Pinna - ci saranno colonnine e segnaletica, le mascherine andranno indossate sempre, piccole accortezze saranno seguire dall'ingresso a fine gara. La sanificazione degli ambienti sarà al centro della nostra azione». Con prodotti biodegradabili, nei quali l'azienda è specializzata: «Pensiamo solo al lavaggio delle barche, è possibile eliminare ogni forma nociva di materiale che finisce in acqua».

Per Poste Italiane: «È la prima esperienza nel mondo del canottaggio, siamo lieti di essere partner - ha detto Paola De Orsi - da sempre sosteniamo lo sport, in grandi e piccole manifestazioni, il nostro legame con il territorio e la capillarità dei servizi ci rende orgogliosi e consapevoli del nostro ruolo».

Di «Promuovere il nostro territorio in chiave sportiva e turistica» - ha parlato Tavani, sottolineando come «In questa consiliatura il presidente Zingaretti ha tenuto a sé tre deleghe: sport, cultura e politiche giovanili per realizzare una sempre più stretta integrazione e l'impegno regionale su questi temi. Sono certo che questa manifestazione aiuterà a far affermare Sabaudia come città italiana del canottaggio».

