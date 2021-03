16 Marzo 2021

SABAUDIA

Due frigoriferi di grosse dimensioni e un divano impagliato abbandonati a poca distanza da Torre Paola, ai piedi del promontorio del Circeo, su una delle spiagge più belle e più note del litorale laziale. A ritrovarli è stata la Polizia Locale. Gli agenti hanno provveduto nell'immediato al sequestro del materiale e avviato le opportune verifiche per risalire all'autore dell'illecito. A dare la comunicazione del rinvenimento del cumulo di rifiuti abbandonati tra i quali anche alcuni ingombranti e apparecchi elettrici è stato il sindaco di Sabaudia Giada Gervasi sulla sua pagina Facebook. Ora la Polizia Locale ha avviato le indagini per capire chi possa aver abbandonato gli elettrodomestici e il divano. In particolare potrebbe essere possibile risalire agli utilizzatori del frigorifero che è del tipo di quelli sponsorizzati che le aziende forniscono a bar e locali. Una delle ipotesi è che possa trattarsi di elettrodomestici e mobilio che il mare ha trasportato via da strutture balneari durante le mareggiate e poi aver depositato sulla spiaggia. «Sono frequenti i casi di abbondano sul territorio, con particolare riferimento al lungomare ha dichiarato il comandante della Polizia Locale, Leonardo Rognoni - Grazie anche alle segnalazione che pervengono dai cittadini, abbiamo nel tempo avviato una serie di indagini, molte delle quali hanno portato all'identificazione degli autori, poi sanzionati. Da parte mia e degli agenti c'è e ci sarà sempre tolleranza zero».

E.Pie.

