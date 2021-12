Lunedì 27 Dicembre 2021, 05:01

VOLLLEY, A3

L'Opus Sabaudia cede in tre set nel derby laziale del campionato di serie A3 con il Tuscania. Nel palazzetto di Montefiascone la formazione pontina, afflitta da problemi fisici e senza quattro titolari (Schettino, Zornetta, Calarco e Ferenicac e con Miscione che ha dovuto lasciare il campo a partita in corso), consegna l'intera posta in palio al Tuscania che ringrazia e si laurea campione d'inverno del girone blu. «È complicato trovare le parole giuste dopo una partita del genere, viste le nostre condizioni non ho chiesto di vincere la partita ma mi dispiace molto che qualcuno non abbia sfruttato la sua occasione» chiarisce coach Mauro Budani, visibilmente amareggiato. Viste le molte indisposizioni Sabaudia in campo con Palombi in regia opposto a Rossato, laterali Meglio e Pomponi, Miscione e Tognoni al centro con Recupito libero, poi nel corso del match spazio a Conoci, entrato in tutti i set per lunghi tratti, mentre dal secondo set in poi Miscione ha lasciato spazio a De Vito. Dall'altra parte della rete coach Sandro Passaro, ex di turno, ha risposto con Marsili al palleggio in diagonale con Boswinkel, Marinelli e Rossatti martelli, al centro Ceccobello e Quarta con Prosperi libero. Senza storia il match (25-13, 25-17, 25-13) chiuso in poco più di un'ora.

IL TABELLINO

Maury's Com Cavi Tuscania: Stamegna 2, Marsili 3, Menichetti, Della Rosa 1, Boswinkel 16, Catinelli, Rossatti 13, Ceccobello 7, Quagliozzi, Marinelli 11, Quarta 4, Turri Prosperi (L). All. Passaro

Opus Sabaudia: Palombi 1, Recupito (L), Conoci 1, Zornetta, Ferenciac, Pomponi 3, Miscione, Rossato 11, Tognoni 3, De Vito 2, Meglio 3, Schettino, Calarco. All. Budani

Arbitri: Grossi e Pescatore Parziali: 25-13, 25-17, 25-13

