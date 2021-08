Domenica 1 Agosto 2021, 05:00

CANOTTAGGIO

Le hanno riservato l'accoglienza che spetta alle persone che compiono grandi imprese. E lei una pagina di storia l'ha scritta davvero. Festa grande in piazza del Comune, a Sabaudia, venerdì sera, per il ritorno in città della campionessa olimpica Valentina Rodini che, assieme alla compagna di squadra Federica Cesarini, ha conquistato l'oro nel doppio pesi leggeri a Tokyo. «Immense, siete nella storia»c'era scritto sullo striscione srotolato al suo arrivo dai ragazzi della sezione giovanile del canottaggio del III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia. Una pioggia di coriandoli dorati l'ha accolta al suo arrivo nel centro di Sabaudia. Ad attenderla c'erano i finanzieri della città, i suoi colleghi atleti e molti cittadini. Applausi e cori in suo onore. A dirigere il comitato d'accoglienza il campione delle Fiamme Gialle Romano Battisti, argento alle olimpiadi di Londra e reduce dall'esperienza su Luna Rossa. I due sono stati protagonisti di un siparietto divertente in quanto si sono reciprocamente bagnati di spumante. Valentina era molto emozionata e commossa per la calorosa accoglienza ricevuta. Assieme a lei la mamma Elisabetta e il papà Fulvio che l'avevano abbracciata a Fiumicino. Poi è salita sul palco, con la medaglia d'oro al collo, per un saluto a tutti i cittadini presenti anche da parte della compagna di squadra Federica Cesarini, atleta delle Fiamme Oro di Sabaudia, che non era presente in quanto ha fatto ritorno a casa a Milano. Poi si è concessa ai numerosi fans che l'hanno attesa per una foto insieme. C'è stato anche spazio per un abbraccio con il vice sindaco di Sabaudia, Alessio Sartori, ex atleta di canottaggio e medagliato olimpico. Ora per lei ci sarà qualche giorno di meritata vacanza.

Ebe Pierini

