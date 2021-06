Martedì 29 Giugno 2021, 05:02

La notte bianca dei saldi, così è stata chiamata la manifestazione che i commercianti del centro storico di Latina faranno sabato prossimo, 3 luglio, fino a mezzanotte approfittando del fatto che non c'è più il coprifuoco. «Abbiamo voluto creare questa manifestazione, come ormai è nostro solito, e siamo certi che i cittadini risponderanno bene, così come hanno fatto i commercianti, la quasi totalità infatti ha dato il suo ok per restare aperti fino a tardi spiega Walter Tomassi che la promuove da oltre 10 anni ogni anno Anche i locali del centro quindi bar e pub stanno studiando aperitivi appositi, più ricchi, per cenare direttamente in loco e poi dedicarsi allo shopping con il fresco della sera». Una scelta anche per superare il periodo di difficoltà causato dal Covid: «Ci crediamo molto prima di tutto per rivalutare e dare verve al commercio prima delle altre città, Latina infatti è il capoluogo e deve dare l'esempio. C'è molto fermento e siamo certi che avremmo risultati soddisfacenti. Il periodo del Covid è stato difficile per tutti, ma a Latina abbiamo una classe di imprenditori molto forte che ha risposto con grande sinergia ed energia ed è riuscita a superare questi momenti difficili, recuperando anche più di qualcosa». Ovviamente non ci saranno gli animatori e i musicisti che negli anni passati hanno allietato lo shopping tra le vie cittadine: «Abbiamo voluto concentrare i nostri sforzi sull'attore principale che deve essere il saldo e sul nostro gruppo dei commercianti, oltre il 90% ha già aderito, speriamo di essere compatti», spiega Tomassi. I saldi partiranno il 3 luglio in tutta la regione Lazio, che comunque ha dato il via libera alle vendite promozionali già da 30 giorni prima, con l'obiettivo proprio di rilanciare il settore del commercio. La deroga al divieto di praticare ribassi di prezzo nei 30 giorni precedenti, è dovuta alla modifica al Testo Unico del Commercio approvata all'unanimità dal Consiglio regionale il 27 maggio dello scorso anno, per assicurare al settore del commercio del Lazio misure utili alla ripresa delle attività economiche e alla ripartenza del settore. I saldi estivi termineranno alla fine del mese di agosto.

Francesca Balestrieri

