Sabato 22 Gennaio 2022, 05:01

La Sa.Ma.Gor corre verso la ripartenza con l' organizzazione e la professionalità che contraddistinguono il club del capoluogo pontino. A fare il punto della situazione è il direttore generale Gianluca Grande. «Non è facile lavorare in una situazione di emergenza. ma il nostro gruppo sta affrontando le difficoltà del momento con estrema lucidità. Tutte le formazioni del settore giovanile scolastico stanno proseguendo l'attività nel rispetto del protocollo, l'attenzione è massima, ma allo stesso tempo ci teniamo a far divertire i nostri ragazzi, con allenamenti ben strutturati. Con le nostre formazioni della scuola calcio, in procinto di fare lo scatto nelle categorie giovanili, prenderemo parte a dei tornei di livello nazionale dove saranno presenti società professionistiche. E poi a breve presenteremo una novità molto interessante. Daremo infatti la possibilità di seguire in diretta online gli allenamenti e le partite delle nostre squadre grazie ad un servizio tecnologicamente avanzato. Nei prossimi giorni forniremo tutte le informazioni necessarie per poter accedere attraverso un semplice log in al mondo Sa.Ma.Gor nella sua totalità e vivere live ogni momento dell'attività svolta nel nostro impianto di gioco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA