15 Aprile 2021

(Lettura 1 minuto)







Aveva scelto bene, preferendo prodotti riservati agli intenditori di cucina e dall'elevato valore commerciale, come formaggi prelibati e salmone. Aveva abilmente staccato le placche anti taccheggio e se ne stava andando, ovviamente senza pagare. Il suo fare sospetto, però, era stato notato e così il ladro gourmet è stato fermato poco dopo. È accaduto al centro commerciale Latina Fiori, dove personale della Polizia di Stato ha arrestato un ragazzo originario della Romania di 25 anni, per tentato furto. I poliziotti delle Volanti sono intervenuti in viale Nervi, dove il personale dipendente del supermercato Panorama aveva appena sorpreso il cittadino straniero che, dopo aver oltrepassato furtivamente le casse dell'attività commerciale, tentava di darsi alla fuga omettendo di pagare la merce che aveva prelevato dagli scaffali del supermercato.

Gli agenti hanno constatato che all'interno dello zaino dell'uomo erano celati numerosi prodotti alimentari, dai quali erano abilmente state rimosse le etichette antitaccheggio. Dopo essere stato fermato e accompagnato in Questura, si è scoperto che nei suoi confronti c'erano denunce analoghe. Processato per direttissima, è stato convalidato l'arresto, mentre nei suoi confronti il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio di 3 anni con provvedimento di rimpatrio.