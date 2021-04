13 Aprile 2021

APRILIA

Ha atteso l'arrivo della sua ex fidanzata davanti casa, aveva pianificato tutto: l'avrebbe colta di sorpresa per derubarla. E così in sostanza è andata, almeno fino a quando non sono arrivati i carabinieri. L'altro ieri pomeriggio un giovane di 27 anni, già detenuto ai domiciliari, è stato nuovamente arrestato per evasione e rapina. Aveva bisogno di soldi e per trovarli era disposto a tutto. E così ha lasciato la sua abitazione dove era appunto ai domiciliari per scontare una pena per vari reati e si è recato a casa della sua ex. Ha aspettato che la giovane, una 30enne, rientrasse e poi con rapidità, l'ha avvicinata, bloccata e le ha strappato la borsa dalle mani. Durante lo scippo, la giovane è caduta a terra, mentre lui è fuggito via sperando di dileguarsi.

La vittima dell'aggressione però ha chiesto subito aiuto ai carabinieri del Reparto Territoriale. Partite le indagini, i militari sono riusciti a rintracciare il giovane poche ore dopo lo scippo. Era nella sua abitazione e alla vista dei carabinieri ha consegnato spontaneamente la borsa con tutto ciò che c'era dentro: gli effetti personali della ragazza, il portafoglio con 120 euro, ma anche il cellulare e i documenti, tutto immediatamente riconsegnato alla giovane malcapitata. Il 27enne è stato quindi arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della caserma di via Tiberio in attesa del trasferimento presso il carcere di Latina. Un episodio spiacevole, risolto grazie all'intervento immediato da parte dei carabinieri del Reparto Territoriale a cui era giunta la richiesta di aiuto della vittima. Il 27enne ha già diversi precedenti alle spalle, i militari lo conoscono bene. Quando è stato di nuovo arrestato non ha voluto dare spiegazioni di quanto fatto, si è limitato a riconsegnare la refurtiva a tessa bassa.

