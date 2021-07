Venerdì 23 Luglio 2021, 05:02

CORI

Un uomo ruba il fucile al padre e crea il panico in città. È accaduto nel pomeriggio di ieri per le vie del centro storico della città lepina. Subito allertati i carabinieri del comando stazione locale, dai residenti della zona che hanno visto il giovane in giro armato del grosso fucile.

Sono stati momenti di tensione, le voci più disparate si sono rincorse, ma alla fine la vicenda si è risolta senza grossi problemi.

I militari si sono messi sulle tracce dell'uomo che è stato raggiunto presso la sua abitazione, dove era tornato da solo e senza utilizzare l'arma. La cattura del ragazzo viene confermata dal primo cittadino Mauro De Lillis, il quale rassicura la cittadinanza con un post in cui spiega che il giovane aveva sottratto il fucile al padre per poi tornare a casa dove sono subito arrivati i carabinieri. Un altro pomeriggio agitato per il giovane, infatti è lo stesso che lo scorso 15 luglio aveva minacciato di gettarsi nel vuoto da una finestra di un appartamento di via della Repubblica a Cori Alto nei pressi del Tempio di Ercole. L'uomo è rimasto a disposizione del Magistrato nelle camere di sicurezza della caserma dei carabinieri di Cori in evidente stato confusionale. Un gesto eclatante per il mancato riconoscimento - a quanto sembra - del reddito di cittadinanza, che ha portato il giovane a due gesti estremi, mettendo in apprensione un intero paese.

Daniele Ronci

