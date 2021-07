Lunedì 26 Luglio 2021, 05:01

IL FURTO

Si aggirava nelle corsie del centro commerciale Latinafiori aspettando il momento giusto per entrare in azione. Una volta entrata nel negozio Oviesse al piano superiore del grande centro commerciale, una ragazza di 23 anni ha messo in atto quello che considerava un piano perfetto ma che evidentemente non lo era affatto.

All'interno della propria borsa, molto capiente, è riuscita a infilare di nascosto due portafogli e altre tre borse da passeggio. Probabilmente pensava di averla fatta franca e invece la giovane è stata notata dal personale della sicurezza interna che monitora costantemente ogni angolo delle attività commerciali presenti all'interno della struttura.

A quel punto è scattato il controllo, la ragazza è stata avvicinata e invitata a mostrare il contenuto della grande borsa che aveva con sé. A quel punto per lei è stato inevitabile ammettere l'evidenza del furto perpetrato all'interno della grande catena Oviesse. Il personale di sicurezza, come da prassi in questi casi, ha allertato le forze dell'ordine segnalando la giovanissima ladra.

I carabinieri della sezione Radiomobile del NOR della compagnia di Latina sono intervenuti verificando quanto accaduto poco prima all'interno della struttura commerciale. La giovane di 23 anni aveva occultato la merce all'interno della borsa, tutto è stato riconsegnato ai titolari dell'attività che si occupa di vendita di abbigliamento e accessori. La giovane è stata identificata e poi denunciata all'autorità giudiziaria per il reato di furto. Dalle verifiche effettuate dai militari della compagnia di Latina, guidati dal maggiore Carlo Maria Segreto, non risultano precedenti a carico della ragazza che ora dovrà difendersi dall'accusa di furto.

