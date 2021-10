Mercoledì 20 Ottobre 2021, 05:01

Nuovo preparatore atletico della Top Volley Cisterna. Per la verità si tratta di un ritorno, visto che Gioele Rosellini era già stato nello staff della squadra, nella stagione 2014-15, con Chicco Blengini coach e Alberto Di Mario preparatore fisico. Un ruolo delicato quello del preparatore atletico, che insieme allo staff guidato dal tecnico Fabio Soli deve accompagnare gli atleti al traguardo della forma ottimale, fisica ma anche mentale. Si tratta di amalgamare il gruppo per portare ogni singolo atleta a dare il massimo cercando di ridurre al minimo eventuali rischi di infortuni dovuti a stress, eventualità temutissima quando si chiedono agli atleti prestazioni di alto livello. «Sono molto soddisfatto del gruppo che si è creato - ha detto Rosellini - Abbiamo svolto un lavoro di estrema qualità all'inizio della preparazione e oggi dobbiamo iniziare a raccogliere i frutti di questo duro e intenso lavoro di preparazione del campionato, ma con una visione a lungo termine per cercare di performare gli atleti per tutto l'arco della stagione». «Per me la gara è sempre un momento molto emozionante - ha aggiunto - ho la consapevolezza di come gira la squadra e sai che tutto quello che esprimono è frutto del lavoro fatto ogni giorno».

G.Cop.

