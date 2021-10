Sabato 16 Ottobre 2021, 05:03

SANITÀ

È una guida tutta femminile ora quella della Asl di Latina. Con la nuova nomina della dottoressa Laide Romagnoli a direttrice sanitaria, i vertici dell'azienda pontina sono al momento tutte donne. L'ufficialità del nuovo incarico è arrivata nella giornata di ieri con una delibera firmata dalla direttrice generale Silvia Cavalli e pubblicata sull'albo pretorio dell'ente. Laide Romagnoli è un medico di 56 anni, nata a Latina, che già da tempo ricopriva il ruolo come facente funzioni ed era stata di recente incaricata di sostituire Giuseppe Visconti, destituito nelle scorse settimane dal ruolo che ricopriva. Ora i vertici e la direzione strategica dell'azienda sanitaria sono completi ed è la prima volta dalla costituzione della Asl che si verifica un allineamento di sole donne al comando, mai realizzato neanche quando la direttrice generale, ormai circa 15 anni fa, era stata Ilde Coiro. Una buona notizia dunque per la provincia di Latina, che ha invertito la rotta già con la nomina della direttrice generale Silvia Cavalli, insediatasi ufficialmente alla guida lo scorso marzo con decreto del presidente della Regione Lazio e arrivata sul territorio dalla Asl Roma 2, vantando una lunga esperienza manageriale e un curriculum di prim'ordine. Un mese più tardi è stata poi la volta di Sabrina Cenciarelli, diventata direttrice amministrativa dopo aver ricoperto la stessa carica presso la Asl Roma 2 e ritenuta una scelta di alto profilo. Ora la dottoressa Romagnoli si insedia nel ruolo di direttrice sanitaria, una carica che avrà durata di tre anni, come si legge nella delibera, a far data dalla sottoscrizione del nuovo contratto. Laide Romagnoli, laureata nel '90, è un medico specializzata in Oncologia e Medicina preventiva e per anni, all'interno dell'azienda pontina, si è occupata della programmazione e del controllo di gestione, dopo aver avuto esperienze come oncologa all'Ifo Regina Elena di Roma e all'interno della Asl di Milano nell'ambito della direzione medica.

La.Pe.

