LA SENTENZA

Nuovo ostacolo sull'iter della realizzazione della Roma-Latina e del raccordo Cisterna-Valmontone. Il Consiglio di Stato ieri ha depositato la sentenza con la quale accoglie il ricorso del Consorzio stabile Sis contro Autostrade del Lazio che chiedeva l'ottemperanza alla sentenza dello stesso Consiglio di Stato con cui sono stati annullati gli atti della procedura ristretta per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del corridoio intermodale RomaLatina e del collegamento CisternaValmontone. Il precedente pronunciamento, che risale al 2018, aveva accolto il ricorso di Salini Impregilo, unica altra impresa offerente unitamente alla Sis, sul presupposto costituito dall'illegittimità della formula matematica prevista nella lettera di invito per l'assegnazione dei punteggi alle offerte economiche in relazione all'utilizzo del contributo pubblico stanziato per realizzare l'infrastruttura autostradale previsto dall'offerente. Quell'annullamento dell'aggiudicazione in favore dello stesso Consorzio stabile SIS stabiliva l'obbligo per Autostrade di rinnovare la gara a partire da tale segmento risultato illegittimo come ha sostenuto Sis nel suo ricorso ma la stazione appaltante non ha dato seguito a quanto dovuto così il ricorrente ha chiesto che sia ordinato ad Autostrade del Lazio di adottare «gli atti e le operazioni/attività necessari a dare esatta e completa esecuzione alla sentenza» con la nomina di un commissario in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero dei trasporti, chiamato in causa, ha dichiarato la carenza di legittimazione ma ha ricordato l'accordo raggiunto per rimodulare l'opera autostradale con lo scorporo dei due collegamenti Roma-Latina e Cisterna-Valmontone, la realizzazione della seconda come strada senza pedaggio, fermo rimanendo l'originario tracciato e la gestione in house da parte di Autostrade del Lazio. Quest'ultima ha articolato la propria difesa in maniera analoga adducendo come giustificazione le modifiche apportate al progetto. Una giustificazione che non ha convinto i giudici amministrativi per i quali rispetto all'obbligo di esecuzione cui Autostrade del Lazio rimane dunque soggetta sono irrilevanti i contrari avvisi delle autorità di indirizzo, e cioè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in primis, e la Regione Lazio.

Elena Ganelli

