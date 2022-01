Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:01

CALCIO

Sarà il Milan a giocarsi la finale di Supecoppa Italia Femminile in programma sabato a Frosinone contro la Juve. Allo stadio Francioni di Latina la squadra allenata da Maurizio Ganz ha superato la Roma grazie al terribile uno-due firmato Thomas e Bergamaschi nel primo tempo, rendendo vano l'acuto di Ciccotti nella ripresa per le capitoline. Buona la risposta del pubblico, che ha partecipato con entusiasmo ad una sfida che ha messo di fronte due tra le migliori compagini nazionali. A Frosinone invece le bianconere hanno avuto la meglio sul Sassuolo solo ai rigori.

LA PARTITA

Il tecnico giallorosso Spugna presenta una squadra versione 4-3-3 con Giugliano in cabina di regia e il tridente d'attacco formato da Serturini e Glionna a supporto di Pirone. Ganz risponde con un 3-4-3, dove il riferimento offensivo è Piemonte, affiancato da Thomas a destra e Guagni a sinistra. La Roma inizia con più vivacità e al 4' è Giugliano a spaventare le rossonere con una conclusione dal limite che termina a lato. Poco dopo, pregevole percussione di Haavi sulla destra, palla al centro per l'accorrente Pirone anticipata di un soffio da Agard e sulla conclusione a botta sicura di Glionna, è Giuliani a rispondere presente con una presa a terra dall'alto coefficiente di difficoltà. Poco Milan in avvio, l'unico tentativo porta la firma della stessa Agard, al minuto numero 8 sugli sviluppi di un corner, con un pallonetto che termina di poco alto sopra la traversa. Al 18' ci prova Piemonte, su servizio di Thomas, a liberare il sinistro dal limite dell'area, ma la conclusione dell'attaccante non spaventa Ceasar. La sfida non decolla e così, al 30', Giugliano tenta di dare una sterzata al match con un tiro a giro dal vertice sinistro dell'area di rigore, senza però inquadrare lo specchio. Sono le giallorosse a cercare con più insistenza il gol, ma al 32' è il Milan a passare: verticalizzazione improvvisa ad innescare Bergamaschi che, una volta entrata in area di rigore, pesca Thomas appostata a due passi dalla porta, abile nel depositare alle spalle di Ceasar. Una rete che stordisce la Roma, cinque minuti dopo, infatti, è il capitano del Milan Bergamaschi, su assist di Tucceri Cimini da sinistra, a mettere dentro il pallone del raddoppio con un gran colpo di testa. La Roma prova a rispondere e per poco non riapre la contesa: al 42' Pettenuzzo, su azione d'angolo, ha la palla giusta per colpire a pochi metri dalla porta, ma la difesa rossonera si salva.

SECONDO TEMPO

Ad inizio ripresa il tecnico della Roma Spugna effettua un cambio, dentro Ciccotti per Serturini, con Haavi spostata larga a sinistra sul fronte d'attacco. Le giallorosse cercano con la velocità di Pirone e della stessa Haavi di mettere in apprensione la difesa milanista, senza però ottenere successi. Le ragazze di Ganz si dimostrano attente e lucide in fase difensiva, provando a colpire di rimessa. Come al 14' quando Guagni, servita alla perfezione in area di rigore, lascia partire un sinistro velenoso disinnescato da Ceasar. Un minuto dopo la Roma perde il capitano Bartoli per infortunio, sostituita da Lazaro. Al 20' incursione di Haavi sulla sinistra, cross al centro per Glionna che di testa però non riesce a servire Pirone, pronta a colpire da posizione privilegiata. La Roma ci crede e al 28' con un delizioso pallonetto di Ciccotti riapre la contesa, regalando un senso diverso alla finale di partita. Le giallorosse si buttano in avanti alla ricerca del pari e al 33' è Glionna a mancare la chance del pari. Il Milan indietreggia, ma la Roma, nonostante tanto cuore, non sfonda. Saranno quindi le ragazze di Maurizio Ganz a giocarsi sabato la possibilità di alzare al cielo la Supercoppa italiana.

Davide Mancini

