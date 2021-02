LA ZONA ROSSA

Oggi lutto cittadino a Roccagorga per l'ottava vittima Covid, dall'inizio della pandemia, nel piccolo comune lepino in cui lunedì scorso è stata istituita la zona rossa per il contenimento del virus. Si tratta di una donna, deceduta venerdì sera, le cui figlie si trovano ricoverate in ospedale, anche loro positive al Coronavirus. Il sindaco Nancy Piccaro, nel rivolgere un pensiero particolare al dramma vissuto in queste ore dalla famiglia della vittima, ha disposto l'esposizione della bandiera a mezz'asta del Comune, invitando tutti i cittadini, organizzazioni sociali, culturali e i titolari delle attività private di ogni genere a partecipare in forma autonoma al lutto cittadino nella giornata delle esequie, in segno di raccoglimento e di rispetto. I funerali della donna avranno luogo questa mattina alle 10 nel piazzale antistante la chiesa collegiata Santi Leonardo ed Erasmo. Ieri durante la consueta diretta Facebook il sindaco Piccaro ha dichiarato che nelle ultime ore si sono avuti «due nuovi contagi e non tre, come erroneamente riportato nel bollettino della Asl». Uno dei casi è collegato ad un link già noto, mentre l'altro è in corso di approfondimento. L'attenzione resta alta, nonostante un decremento di nuovi casi e un incremento di negativizzati nell'ultima settiman. «Anche alcuni anziani risultati positivi della residenza Casa del Sole sono ormai guariti», ha detto il sindaco invitando comunque i cittadini a non abbassare la guardia visto che Roccagorga è interessata da una mutazione del virus particolarmente contagioso. Il sindaco, durante la sua diretta social ha rivolto un pensiero particolare alla vicina comunità lepina di Carpineto che insieme a quella di Colleferro da ieri si trovano a vivere nella stessa condizione di Roccagorga, all'interno di zone rosse. In questi casi, la particolare misura restrittiva disposta dalla Regione Lazio è stata motivata anche con la presenza della variante inglese del Coronavirus. Un campanello d'allarme anche per la vicina Maenza? «Dieci casi positivi degli ultimi giorni ha detto il sindaco Claudio Sperduti sono di persone che sono residenti a Maenza ma che orbitano nel paese limitrofo di Roccagorga. Negli ultimi tre giorni abbiamo avuto cinque positivi, tutti appartenenti ad una famiglia. Restiamo prudenti».

Tornando a Roccagorga, ieri, si sono sottoposte a tampone molecolare 119 persone della popolazione scolastica, tra bambini, insegnanti e docenti. Lo screening di massa in località Prunacci proseguirà anche oggi e dopodomani.

Rita Cammarone

