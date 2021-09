Martedì 14 Settembre 2021, 05:02

Le condizioni fisiche di Massimo Gibbini, il candidato oggetto dell'atto intimidatorio consumato ieri mattina al point elettorale di Fare Latina, non sono preoccupanti ma il gesto ha gettato un'ombra inquietante sulla campagna elettorale mettendo in allerta forze dell'ordine e prefettura. A poche ore dall'episodio il prefetto Maurizio Falco ha convocato un Comitato per l'ordine e la sicurezza nel corso del quale è stato stabilito di intensificare i controlli nel corso di tutta la campagna elettorale.

«La gravità del fatto è assoluta ha commentato il prefetto Falco Abbiamo deciso a stretto giro di convocare il Comitato per lanciare un messaggio chiaro a tutti: queste elezioni si devono svolgere in un clima di serenità. Non ce lo possiamo permettere per diversi motivi, intanto perché dobbiamo concludere una campagna di prevenzione sanitaria molto importante, poi perché ci aspetta un autunno caldo e non possiamo aggravare il clima con ulteriori tensioni. La campagna elettorale non può svolgersi tra le intimidazioni».

Le indagini sono scattate subito e il prefetto assicura che c'è massima attenzione: «Svolgeremo tutti gli accertamenti necessari sull'evento ha aggiunto per risalire ai mandanti e alle motivazioni. Ho già detto ai colleghi commissari prefettizi e anche ai sindaci di intensificare l'azione delle polizie municipali a controllo sia dei punti elettorali che delle sedi di partito. Già c'è stato un intervento tecnico del questore in questo senso per un'ulteriore intensificazione affinché questi 20 giorni di campagna elettorale trascorrano nella necessaria tranquillità».

L'obiettivo insomma è garantire che tutti i candidati siano nelle condizioni di agire in un clima di reciproco rispetto e serenità, che d'ora in avanti sarà assicurato anche dalle verifiche delle forze dell'ordine. Ma intanto il caso, arrivato all'attenzione del ministro dell'Interno Lamorgese, catapulta di nuovo Latina sulle cronache nazionali per episodi criminali. Le indagini procedono a ritmo serrato ma al momento nel massimo riserbo. La Digos sta verificando in queste ore la possibilità di acquisire e visionare i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza installate nelle vicinanze del point elettorale di piazzale Carturan, che potrebbero aver immortalato alcuni fotogrammi utili alle indagini. Si cercano due persone, due ragazzi secondo le prime descrizioni, che si sono avvicinati al candidato Massimo Gibbini a bordo di uno scooter con il volto coperto dai caschi, lo hanno chiamato per farlo avvicinare e poi lo hanno colpito al volto prima di fuggire facendo perdere le tracce.

