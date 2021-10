Domenica 31 Ottobre 2021, 05:03

SABAUDIA

È stato ritrovato un ordigno bellico all'interno della foresta demaniale del Parco Nazionale del Circeo, in località Cocuzza. È stato lo stesso sindaco Giada Gervasi a comunicarlo sulla sua pagina Facebook. Ovviamente, non appena effettuato il rinvenimento, è stata data comunicazione agli organi competenti. La Prefettura di Latina ha richiesto l'intervento degli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta affinché si rechino sul posto per effettuare la bonifica del sito. Il sindaco, in attesa del loro intervento, ha invitato i cittadini a non sostare nelle vicinanze della zona interdetta. Secondo una prima analisi, sembrerebbe che si tratti di una bomba a mano modello 36 nota anche come granata Mills, di origine inglese, usata sia durante la prima che la seconda guerra mondiale. Ogni ordigno è potenzialmente pericoloso in quanto contiene esplosivo e, pertanto occorre osservare tutte le accortezze necessarie. Non va toccato o maneggiato da mani inesperte perché una manomissione o una fonte di calore potrebbero causarne la deflagrazione. Proprio per questo dovrà essere recuperato e poi fatto brillare in luogo adeguato dai genieri dell'Esercito.

