ISTRUZIONE

Il 10 gennaio si rientra in classe, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti non ha dubbi e ha firmato l'ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio, che riprenderanno in presenza il 10 gennaio.

«Si tratta di un segnale molto importante di continuità che vogliamo dare agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti e al personale scolastico. Vogliamo continuare a garantire il diritto allo studio in presenza e in sicurezza. Inoltre sarà potenziato, a partire da domani, il contact tracing con drive-in a disposizione degli studenti in tutte le zone del Lazio», dice l'assessore regionale Claudio Di Berardino che fa però anche un appello alle famiglie: «E' necessario non abbassare la guardia e avere comportamenti responsabili che serviranno a garantire la possibilità di completare un anno in presenza. Riconfermiamo l'appello alle vaccinazioni, al rispetto delle regole, con il massimo impegno da parte di tutti in questa direzione». In effetti le vaccinazioni pediatriche procedono spedite in provincia di Latina. Verranno anche aumentate le dosi somministrabili al Goretti che saranno portate a 170 al giorno (rimangono 80 invece al San Giovanni di Dio di Fondi e al Dono Svizzero di Formia) e a breve verranno anche consegnate dalla Asl le dosi ai 35 pediatri di base che hanno aderito alla campagna vaccinale, circa la metà di quelli presenti sul territorio.

CONTAGI SETTIMANALI

I presupposti sembrano dunque esserci, ma la realtà è diversa. Si sperava che con le vacanze natalizie i contagi sarebbero diminuiti, ma così non è stato. Ovviamente le classi in quarantena sono molte meno (36) perché si fa riferimento infatti solo a quelle che hanno scoperto positivi tra il 24 e il 25 dicembre e che termineranno la quarantena proprio in queste ore. Gli studenti quindi, con tampone negativo, il 10 rientreranno. Il numero degli studenti positivi invece cresce e non di poco: si passa dai 396 della settimana tra il 22 e il 28 ai 587 di quella appena passata. Andando ad analizzare i dati, sono i ragazzi tra i 14 e i 18 anni quelli più colpiti, si passa da 110 a 233, sono invece 265 (da 202) tra elementari e medie e 63 all'infanzia. I docenti positivi sono 11, 9 i collaboratori scolastici, 6 gli educatori dell'infanzia, per un totale di 587 positivi.

SINDACATI

E la Gilda insegnanti di Latina, visti i numeri e la contagiosità della variante Omicron, è molto critica sulle decisione adottate: Già si prevede il caos al rientro spiega Patrizia Giovannini, coordinatrice provinciale della Gilda -Con le misure di sicurezza e prevenzione ridotte ai minimi termini e con il regime delle quarantene rivisitato secondo le nuove disposizioni governative sarà difficile scongiurare un ulteriore incremento dei contagi, oltre che garantire la continuità didattica e formativa programmata. Secondo la Gilda le ultime misure varate dal Governo sembrano non tenere conto di quanto succede negli istituti scolastici e l'obbligo vaccinale affermano - non basta da solo a tutelare dal contagio.

