SCUOLA

Infanzia, primaria e medie sono rientrate regolarmente in classe ieri come da indicazioni della Regione Lazio. In alcune scuole di Latina, però c'è stato qualche problema con l'impianto di riscaldamento. Alcune caldaie infatti non sono partite dopo un lungo stop durato quasi 20 giorni. Molti genitori hanno deciso di riprendere i ragazzi da scuola considerate le rigide temperature e la necessità di tenere le finestre aperte secondo le normative Covid. Disagi si sono verificati ed erano già stati segnalati, alla scuola media Volta sempre al piano terra, dove la caldaia da anni presenta lo stesso problema. La ditta è intervenuta immediatamente e alle 9 la situazione era risolta. Stesso problema alla primaria di Borgo San Michele, anche in questo caso i termosifoni sono ripartiti a stretto giro. In via Bachelet i tecnici sono intervenuti il 6 gennaio perché alcuni genitori avevano segnalato il problema: è bastato aprire le valvole dei caloriferi. La situazione più grave si è registrata alla Aldo Manuzio di Latina Scalo in particolare nella scuola dell'infanzia Scalo Ferroviario e alla primaria Camillo Caetani. Quando i bambini sono entrati la temperatura era molto rigida e immediatamente è stata allertata la segreteria che ha contattato la ditta incaricato dal Comune. Per verificare cosa fosse accaduto e procedere all'accensione della caldaia sono servite diverse ore. I termosifoni hanno ripreso a funzionare solo dopo le 11 quindi molti genitori hanno deciso di riprendere i propri figli da scuola per evitare raffreddamenti. L'assessore Emilio Ranieri ha spiegato che il problema dovrebbe essere stato risolto, ma la ditta ogni giorno verificherà che tutto proceda nel verso giusto.

TERRACINA

Ieri i protagonisti sono stati gli scolari, quelli che alla buon'ora si sono recati al drive in organizzato presso lo stadio «Mario Colavolpe» per sottoporsi al test rapido, e quelli che sono tornati subito sui banchi di scuola. Per quanto riguarda i primi sembra che tutto sia proceduto bene. Fino all'altro ieri erano pervenute circa 500 adesioni allo screening che durerà fino all'esaurimento delle prenotazioni. Preziosa la collaborazione della Croce Rossa e dei volontari della Protezione Civile. Qualcosa, invece, è andato storto per gli alunni della Giovanni Paolo II e della Montessori che ieri mattina hanno trovato termosifoni spenti, aule fredde imossibile togliersi giubbottini e cappelli. Il problema, purtroppo, è storia vecchia a Terracina: sembra che ci sia stato un problema con l'avvio della caldaia delle scuole che dopo la pausa natalizia sarebbero state accese soltanto ieri mattina, un tempo evidentemente non sufficiente per poter avviare i riscaldamenti e far trovare un ambiente confortevole e adeguato. I genitori sono stati avvisati della situazione e non è mancato qualcuno che ha ritenuto opportuno riportare a casa i figli in attesa di una temperatura migliore. La situazione si è risolta solo in tarda mattinata. «Mi dispiace aver causato disagi a tutti gli alunni, i genitori e gli insegnanti» si è scusato l assessore ai lavori pubblici Danilo Zomparelli parlando di problemi tecnici e burocratici e assicurando che il problema è stato risolto.

Fra.Ba. e Ri.Re.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA