Lunedì 10 Gennaio 2022, 05:02

«E' grave la situazione per le attività di ristorazione, il Comune rateizzi le tasse comunali Tari, Tosap e Icpa». La richiesta arriva dal movimento Fare Latina che sottolinea «l'impennata del contagio delle ultime settimane ed i conseguenti decreti governativi, tendenti a limitare i movimenti e le occasioni di socialità dei cittadini, hanno nuovamente messo in gravissima difficoltà le aziende del settore Horeca, cioè le aziende legate all'accoglienza, alla ristorazione, alla somministrazione e all'intrattenimento in genere». Dopo le feste il bilancio per il settore è pesante: a Capodanno è saltato un cenone su due e Natale è andato deserto. «Il movimento Fare Latina - spiega Roberto Stabellini - esprime il massimo sostegno alle istanze delle imprese di un settore così importante per l'economia, soprattutto considerando i numeri generati dalle imprese della nostra città, che sono ben al di sopra della media nazionale. L'amministrazione potrebbe prevedere un'agevolazione riducendo gli importi e concedendo una maggior dilazione del pagamento delle tasse comunali quali ad esempio Tari, Tosap e Icpa. Saremo al fianco di queste imprese per favorire ed appoggiare le loro proposte».