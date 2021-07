Giovedì 1 Luglio 2021, 05:02

Quando è scattato l'allarme si parlava addirittura di sparatoria, alla fine la rissa che si è scatenata ieri sera in Q4 nel parco Locatelli potrebbe essere nata dallo scoppio di alcuni petardi. E da ruggini tra gruppi di ragazzi che andrebbero avanti da qualche giorno. Erano circa le 22,30 quando è scattato l'allarme alle forze dell'ordine e al 118. Tra le telefonate concitate giunte alle centrali operative c'è chi ha riferito di spari e chi addirittura di ragazzi a terra. Una volta arrivati, però, soccorritori sanitari, Carabinieri e Polizia non hanno trovato che alcuni testimoni pronti a fornire la loro versione dei fatti. La rissa c'era stata, ma i protagonisti se l'erano data a gambe e per fortuna non erano stati esplosi colpi d'arma da fuoco. E cosa è accaduto, allora? Chi vive nella zona ha riferito di liti che si erano verificate all'interno del parco, molto frequentato da giovani, anche nelle sere scorse e che forse i gruppi in contrasto tra loro ieri sera si erano dati appuntamento. Per intimorire gli altri c'è chi avrebbe fatto esplodere dei petardi. Di certo dei giovani si sono fronteggiati, ma lo stesso hanno fatto anche alcuni genitori scesi dagli appartamenti e pronti a menare le mani. Ipotesi che gli investigatori stanno valutando, comunque ieri sera la tensione era evidente.

Marco Cusumano

