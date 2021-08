Lunedì 9 Agosto 2021, 05:01

MINTURNO

Questioni ereditarie e problemi legati a confini terrieri. Sono queste le ragioni che hanno acceso una discussione così intensa da trasformarsi in violenza: una rissa tra parenti, degenerata in pochi minuti, finita con cinque persone denunciate e un'aggressione a suon di sprangate. È quanto avvenuto nella frazione di Tufo, nel Comune di Minturno. Le questioni alla base dell'alterco non erano certamente nuove: vecchie ruggini e ben sedimentate. Sarà per questo che quando, per l'ennesima volta, le ben note situazioni sono tornate a infiammare gli animi, la rabbia era ormai incontenibile. I due nuclei familiari coinvolti anziché ragionare sono venuti alle mani. E anzi, un nipote ha preso una spranga di ferro e ha aggredito lo zio. Sono intervenuti i carabinieri di Minturno che hanno assistito al parapiglia e hanno evitato che la rissa finisse in tragedia. La questione dei confini di proprietà è divenuta preminente, offuscando le menti di chi un tempo aveva passato pranzi di Natale e compleanni felici, tutti insieme. Le spartizioni patrimoniali e persino alcune polemiche su confini di appezzamenti terrieri in comune hanno cancellato ogni affetto e ogni ricordo, divorati dal rancore. Un rancore che è esploso in tutta la sua aggressività, portando addirittura un nipote a prendere una spranga di ferro e utilizzarla per malmenare un suo parente. Insomma, scene di inaudita violenza. I militari dell'Arma hanno avuto non poca difficoltà nel tenere a bada le cinque persone, che sono state infine denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Cassino.

