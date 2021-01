© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'INDAGINEUna parola di troppo rivolta a una ragazza, due gruppi che si fronteggiano, scoppia la rissa e spuntano anche i coltelli. Il bilancio è di un giovane ferito e di quattro persone denunciate, tra cui un minorenne. L'ennesimo episodio di violenza si è consumato a Latina, in pieno centro, nel pomeriggio di domenica 10 gennaio, quando una segnalazione arrivata alla sala operativa del 113 ha portato gli agenti della squadra volante nei pressi del Teatro comunale Gabriele D'Annunzio, abituale luogo di ritrovo di gruppi di ragazzi poco più che adolescenti. La telefonata avvertiva i poliziotti di una violenta rissa nella zona, eppure all'arrivo delle pattuglie non c'era già più traccia del gruppo di aggressori né di eventuali feriti. La situazione sembrava tranquilla, come se non fosse mai accaduto nulla e nessuno dei ragazzi presenti, pure identificati dagli agenti, sembrava aver visto nulla di strano. L'attività di indagine però è scattata lo stesso e uno dei primi sospetti ha portato gli equipaggi della Volante verso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove al pronto soccorso era stato portato e medicato un 25enne del capoluogo. Aveva una profonda ferita da arma da taglio alla gamba destra e dopo le prime cure aveva rifiutato il ricovero e aveva lasciato il nosocomio con una prognosi di sette giorni. Anche in questo caso, quando i poliziotti hanno raggiunto l'ospedale era ormai troppo tardi e del ragazzo non c'era più traccia, ma era abbastanza chiaro che i due episodi dovevano in qualche modo essere collegati. Il ragazzo rimasto ferito, con diversi precedenti di polizia a carico, è stato dunque rintracciato e convocato negli uffici della questura, dove ha in effetti raccontato di aver subito un'aggressione quel pomeriggio da parte di altri ragazzi e che uno del gruppo durante la colluttazione lo aveva accoltellato a una gamba. La descrizione dei partecipanti e la sua ricostruzione dei fatti ha consentito agli agenti di stringere il cerchio e di individuare a stretto giro gli altri responsabili della rissa avvenuta nell'area del parcheggio del teatro. Si tratta di tre giovanissimi, uno di 17 anni e gli altri poco più che ventenni, tutti già noti alle forze dell'ordine e abituali frequentatori di palestre pugilistiche della città. I tre insieme al 25enne rimasto ferito sono stati dunque denunciati per i reati di rissa e lesioni. Il movente non è stato chiarito ma secondo gli accertamenti dei poliziotti sarebbe da ricondurre ad alcune molestie verbali rivolte dal 25enne a una ragazza che faceva parte del gruppo. Non si tratta del primo episodio simile registrato in città, a novembre un pestaggio nella zona pub portò cinque denunce e altrettanti Daspo Willy.Laura Pesino