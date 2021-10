Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

CALCIO

Il Latina che cerca gol utili per tornare al successo, sa di dover prima di tutto proteggere la propria porta. E per riuscirci si affida agli uomini di maggiore esperienza, come il capitano Andrea Ciccio' Esposito, il ministro della difesa nerazzurra chiamata ad arginare gli attaccanti del Picerno, gli ospiti di turno domenica alle 17.30 allo stadio Francioni. Dopo tre sconfitte consecutive è ora di rialzare la testa come ammesso dal centrale classe 1986: Siamo dispiaciuti per gli ultimi passaggi a vuoto, prestazioni non in linea con le nostre potenzialità, ma abbiamo tutti i requisiti per uscire da questo periodo negativo, ci stiamo allenando con il giusto spirito e sono sicuro che faremo bene a partire dalla prossima gara di campionato.

Contro i lucani occorre una vittoria che possa migliorare la classifica e regalare entusiasmo e maggiore autostima a tutto il gruppo di mister Di Donato: Eravamo consapevoli all'inizio della stagione che avremmo dovuto incontrare delle difficoltà, siamo partiti un po' in ritardo a causa del ripescaggio, la squadra è stata rinnovata e sono stati inseriti dei ragazzi giovani, con qualità, ma che non si erano mai trovati a giocare in un campionato di serie C. Conosco questo girone, è il più difficile della Lega Pro, ma so anche quale è il valore del Latina. Con la Turris ad esempio, dopo una falsa partenza, siamo stati capaci nella ripresa di creare tante palle gol e giocarcela fino in fondo. Questo significa che siamo vivi e che, allo stesso tempo, occorre migliorare.

LUNGA MILITANZA

C'è il desiderio di regalare una soddisfazione al pubblico e al proprio allenatore: Sono arrivato qui per la prima volta nel 2013, per me Latina è diventata una seconda casa. Ho vissuto anni bellissimi in serie B, c'era un entusiasmo incredibile in città e lo scorso anno sono tornato, rifiutando altre proposte di club professionistici, proprio perché desideravo riportare il Latina in C. E ora che ce l'abbiamo fatta, vogliamo restarci. Abbiamo la fortuna di essere guidati da un tecnico molto preparato come Di Donato, in settimana sono stati analizzati gli errori commessi nei precedenti match e contro il Picerno sappiamo di dover disputare un incontro di alto profilo sotto ogni punto di vista.

Tra gli amici ritrovati in nerazzurro c'è il brasiliano Jefferson: Mi ha fatto piacere ritrovarlo in squadra, non ha effettuato la preparazione con noi e quindi ancora non è al top della condizione, ma so quello che può dare a questa squadra, il suo contributo sarà fondamentale. La stagione è lunga, dobbiamo rimanere sereni, ci sono tutti i presupposti per raggiungere l'obiettivo stagionale.

BIGLIETTI

Nella prima giornata utile sono stati venduti più di 100 tagliandi per la gara con il Picerno, la società anche in questo caso ha deciso di applicare degli sconti particolari per donne, over 65, under 14 e under 6 . I botteghini resteranno aperti oggi dalle 17 alle 20, domani mattina dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, e poi domenica dalle 10 sino alla fine del primo tempo.

Davide Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA