L'ALLERTA

Allerta meteo per l'arrivo del gelo su tutta la fascia collinare della provincia. A Cori è scattato scatta il Piano Comunale di Protezione Civile. Gli addetti hanno provveduto a posizionare sacchi di sale pronti per l'uso immediato in prossimità delle principali strade di Cori e Giulianello, nonché presso gli ingressi degli istituti scolastici. L'intera Unità di Protezione Civile del Comune di Cori è già in sta­to di preallerta. Una ventina di volontari sono pronti ad intervenire, in qualunque evenienza, dovuta al maltempo con automezzi, pompe idrovore, sgombra neve, spargi sale e per la rimozione di alberi caduti, supportati dall'Ufficio tecnico comunale e dagli agenti della Polizia Locale, e coordinati dal Centro Operativo Comunale (COC).

«Una squadra collaudata - comunica l'assessore Ennio Afilani - la quale opera con ottimi risultati su tutto il nostro territorio da più anni, creando così un punto di riferimento per tutta la cittadinanza e che noi non finiremo mai di ringraziare». Sempre in previsione di un possibile brusco calo della temperatura, il riscaldamento nelle scuole cittadine resterà acceso per l'intero fine settimana per evitare che possibili gelate possano danneggiare le tubature e garantire aule calde al rientro a scuola lunedì.

