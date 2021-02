IL PROFILO

Un cognome che ciclicamente rimbalza tra i faldoni delle inchieste giudiziarie e le pagine di cronaca dei quotidiani. La famiglia Trotta, padre e due figli, è stata più volte coinvolta nelle indagini su truffe ai danni delle assicurazioni, attraverso metodi sempre più raffinati, ma evidentemente non abbastanza per poter eludere i controlli e gli approfondimenti degli investigatori.

Una lunga attività professionale che si intreccia anche con la passione per il calcio: Stefano Trotta è stato presidente della squadra del Terracina, mentre i figli Andrea e Claudio sono stati anche giocatori arrivando a un discreto livello.

Lo studio d'infortunistica Trotta in passato, secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, riusciva a intercettare i parenti delle vittime degli incidenti stradali (con feriti gravissimi o addirittura con esito mortale) per poi ottenere una procura speciale con la quale le somme liquidate dalle assicurazione venivano intascate da Trotta e i suoi complici. Alle vittime e alle loro famiglie arrivavano somme esigue rispetto a quanto finiva allo studio professionale.

L'inchiesta più corposa risale al 2013 quando Stefano Trotta fu arrestato (per poi finire in ospedale perché colpito da un malore) insieme al figlio Claudio, a un avvocato e due collaboratori dello studio.

In quell'occasione l'accusa ricostruì nel dettaglio il modus operandi del gruppo. Lo studio, attraverso i propri collaboratori, avvicinava persone coinvolte in incidenti stradali, spesso stranieri con una scarsa conoscenza della lingua e del diritto italiano, proponeva di curare le operazioni di risarcimento ottenendo deleghe per ogni operazione. Poi liquidava somme irrisorie ai diretti interessati, intascando il grosso dei risarcimenti ottenuti. Fu clamoroso il caso di una ragazza ventenne morta a Napoli, per il quale Trotta & co. incassarono 297.000 euro a danno degli eredi della donna deceduta. In altri casi la cresta era anche maggiore: per un altro incidente mortale, avvenuto a Velletri, fu disposto un risarcimento di oltre un milione e 100.000 euro, ma solo circa 190.000 furono liquidati agli eredi, ben 900.000 finirono sui conti correnti dei consulenti. Fu contestata l'associazione per delinquere e si arrivò anche a un sostanzioso provvedimento di sequestro di beni, firmato dal giudice De Robbio, all'epoca in servizio al tribunale di Latina.

Un enorme sequestro del valore di 4 milioni fu effettuato anche nel 2011: auto, appartamenti e terreni riconducibili alla famiglia Trotta furono bloccati dal provvedimento emesso dal Tribunale di Latina.

