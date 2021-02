LA SITUAZIONE

Dopo alcuni giorni sostanzialmente stabili sul piano dei contagi, si è registrato ieri un nuovo picco di 176 nuovi positivi in provincia di Latina, a cui si aggiungono altri tre pazienti residenti al di fuori del territorio. Il dato emerge da 879 tamponi molecolari effettuati e più di 1200 test rapidi. E si tratta soprattutto di contagi diffusi su base familiare e amicale che, secondo la ricostruzione dei link epidemiologici del Dipartimento di prevenzione, rappresentano ancora la quasi la fetta più importante di rischio. Si aggiungono poi alcuni contagi in ambito scolastico e qualcuno in ambito lavorativo o sanitario. A conti fatti, se gli attuali positivi sono ora poco più di 5mila, il totale dei cittadini che si sono ammalati di covid in provincia dalle prime fasi dell'emergenza sanitaria ad oggi arriva a superare quota 21mila. Dal 1 febbraio i casi sono stati 422, 11 invece i decessi. Per quanto riguarda la distribuzione dei casi, ci sono 27 positivi nella città di Latina, 21 a Sabaudia («Sono positività confermate tra il 2 febbraio e la giornata odierna a seguito di tamponi molecolari - ha spiegato il sindaco Gervasi - Di queste, 12 sono legate alla scuola. Le altre 9 si riferiscono a persone appartenenti, in alcuni casi, allo stesso nucleo familiare e sono relative a contagi avvenuti in altri ambiti. Le persone risultate positive erano per lo più già in auto-quarantena»), 20 ad Aprilia, 17 a Cisterna, 15 a Formia, 12 a Sezze, 10 a Terracina, 9 a Fondi e nel comune di Pontinia, altri 7 a Priverno, ancora 4 a Menza, Minturno, Roccagorga e Sermoneta, 3 a Cori e Spigno Saturnia, 2 a Sperlonga, uno infine nei comuni di Castelforte, Rocca Massima, Gaeta, Santi Cosma e Damiano e Sonnino. Sono invece 144 i guariti, per un totale di oltre 16mila da marzo ad oggi, mentre si registrano nelle ultime 24 ore altri tre decessi. Si tratta in particolare di una donna di 67 anni che era residente a Formia, di un uomo di 70 anni di Cisterna e di un paziente di Latina che ne aveva 83. Non tutti avevano gravi patologie pregresse, eppure il virus si è sviluppato in forme gravi. Un ultimo sguardo al Lazio, dove su 34mila test complessivi (tra molecolari e rapidi) ci sono stati ieri 1174 nuovi casi di covid, 42 morti e 2.875 guarigioni.

Il punto sui contagi è stato fatto anche dal sindaco Damiano Coletta nel corso di una diretta Facebook insieme all'immunologo Francesco Le Foche. «L'andamento stabile della curva negli ultimi giorni ha spiegato il sindaco di Latina - ha comportato una riduzione della pressione ospedaliera, soprattutto sul pronto soccorso. Sono stati inoltre recuperati posti letto non covid riconvertendo quelli destinati ai pazienti contagiati. Come provincia eravamo tra quelle che registravano una maggiore incidenza. Ora siamo rientrati nella zona gialla e dobbiamo tenercela stretta».

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA