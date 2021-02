© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIALa passione di alcune associazioni locali per il patrimonio collinare sta per raggiungere un altro traguardo: oggi sarà inaugurato il primo tratto intercomunale del Cammino dell'antico confine Stato Pontificio-Regno Borbonico. Protagonisti «Le Colline di Santo Stefano», gli «Svalvolati into the Wild» e «Fare Verde Terracina» che partiranno da Santo Stefano destinazione il cippo 19; dove incontreranno l'associazione «Brigante Antonio Gasbarrone» di Sonnino e Luigi Tribuzio di Monte San Biagio. Una camminata con un panorama mozzafiato, vera passione di queste associazioni che ancora una volta lanciano un messaggio preciso: le colline sono storia, cultura e opportunità. Intanto alcuni giorni fa su Facebook è stata celebrata la Giornata dei Cippi di confine, un'iniziativa di Arianna Forte, amministratrice della pagina Facebook Mia Terracina, che ha pensato di far conoscere la storia del territorio attraverso questi testimoni di pietra che intrecciano le vicende anche di altre città del Lazio, dell'Abruzzo e delle Marche. «Come Associazione di promozione sociale, che ha come obiettivo la valorizzazione delle colline del nostro territorio, integrando questo unicum per una vera coesione territoriale- dichiara Amedeo Massari, tesoriere de «Le Colline di Santo Stefano»- non vi nascondo che spesso è difficile far fronte a tutte le spese. Fino ad oggi abbiamo fatto tutto con le nostre sole forze, siamo riusciti anche ad investire 31 mila euro grazie ad un bando vinto della Regione Lazio. Ma non vi nascondo che spesso siamo presi dallo sconforto». Nonostante tutto si va avanti. «Abbiamo sin da subito sposato la folle idea di un nuovo Cammino partorita anni fa dalla mente sognatrice di Ivano Giuliani- dice il presidente Fabio Barone- All'inizio, tre anni fa, io e Ivano siamo stati visti come pazzi, forse da qualcuno derisi, poi nel tempo abbiamo condiviso e raccolto intorno a noi persone e associazioni. Siamo riusciti nel tempo ad accendere un faro. Oggi questa idea è ad un passo dal diventare realtà».Ri.Re.