Il Latina continua a lavorare in ottica ripescaggio e nel giro di due settimane si saprà quale sarà il futuro dei nerazzurri. Quella di ieri è stata una giornata frenetica, con gli occhi puntati sulle società di serie C chiamate a perfezionare entro la mezzanotte della domenica la domanda di iscrizione al prossimo campionato. Il Catania, proprio sul gong, ha risolto i problemi economici e anche la Paganese, seppur con qualche difficoltà dovrebbe essere dentro. C'è solo una squadra, come reso noto dalla stessa Lega di serie C, ad aver depositato la domanda priva della fideiussione necessaria. Nel comunicato non è specificato il club, ma tutto lascia pensare che sia la Casertana. Il club campano, presenterà comunque ricorso, ma al momento la posizione resta in bilico. Tutto adesso passa nelle mani della Covisoc, chiamata a verificare che ci siano le condizioni necessarie per prendere parte alla prossima stagione sportiva.

Il possibile forfait della Casertana è una notizia che di certo non dispiace al Latina, attualmente terza nella graduatoria dei ripescaggi, dietro all'Aglianese e all'eventuale riammessa dalla serie C.

LE CONTENDENTI

Attenzione però, perché il club pontino potrebbe ritrovarsi in testa a questa speciale classifica alla luce delle dichiarazioni del presidente del club toscano rilasciate a La Nazione': «La nostra intenzione è quella di fare il possibile per iscriverci, ma ci sono una serie di parametri da rispettare, di tipo economico, societario, organizzativo e riguardanti il campo di gioco e stiamo verificando se possiamo adempiere a questi criteri. Il requisito economico è il più oneroso, ma è al contempo il più semplice, quelli più complessi sono gli altri e soprattutto il problema più grande è il campo di gioco, perché quello di Agliana non è omologato per la C e le ripescate non possono chiedere di andare a giocare in un altro campo come Pistoia o Pontedera». Ricordiamo che le formazioni neopromosse dalla D avranno tempo fino al 5 luglio per presentare domanda di ammissione. Bisognerà attendere tra l'altro la fine del girone I, dove l'Acr Messina sembra avviato verso il successo quando mancano appena due giornate al termine. In caso di affermazione dell'Fc Messina, oggi seconda, nei play off, sorpasserebbe per media punti il Latina nella graduatoria di ripescaggio, ma bisognerà capire quali saranno poi le reali intenzioni del club siciliano. Insomma, tra calcoli e speranze, il Latina resta in attesa. Con l'auspicio di potersi ritrovare tra un paio di settimane a parlare di Lega Pro.

Davide Mancini

