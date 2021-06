Domenica 27 Giugno 2021, 05:02

CALCIO, SERIE D

Dopo aver festeggiato il successo nei play off contro il Savoia, per il Latina Calcio 1932 è iniziata un'altra partita decisiva per il proprio futuro, relativa al ripescaggio in Lega Pro. Dopo tre mesi di silenzio stampa, servito a ritrovare serenità e compattezza, la società nerazzurra è tornata a far sentire la propria voce per bocca del vice presidente Pino D'Apuzzo. Il socio di minoranza del club nerazzurro non si è nascosto: «Sanno tutti quali sono le nostre intenzioni, avremmo voluto vincere il campionato e non ci siamo riusciti, ma abbiamo la possibilità di raggiungere questo traguardo grazie al risultato dei play off. Da parte nostra ci sono volontà e risorse per fare il salto nei professionisti ma non dipende solo da noi». Proprio così perché fino a che non saranno terminati tutti i play off di serie D non sarà possibile stilare la graduatoria. Diversi i fattori determinanti per il ripescaggio, primo fra cui la media punti più alta totalizzata dalle vincenti play off. In questo momento il Latina è al primo posto e per non essere scavalcato dovrà sperare che una delle due formazioni di Messina e l'Aglianese non centrino il successo nella post season. Domani intanto scade il termine per l'iscrizione delle aventi diritto in serie C e ci sono alcune realtà a serio rischio, tra le quali Gozzano e Catania. C'è un cauto ottimismo dalle parti di Piazzale Prampolini, la speranza di tornare tra i pro dopo anni complicati è più che mai viva, ma ci vorranno almeno una decina di giorni per capire se il sogno potrà trasformarsi in realtà.

LO STADIO

Ci si avvicina a grandi passi verso l'agibilità dello stadio Francioni. Si è tenuta infatti presso la Prefettura di Latina la riunione preliminare con la Commissione di vigilanza provinciale sui locali di pubblico spettacolo che ha dato esiti confortanti. Venerdì prossimo al Francioni ci sarà il vertice decisivo con un sopralluogo che dovrebbe portare all'agibilita dell'impianto, compresa la curva destinata agli ospiti.

GIOVANILI

I baby nerazzurri vanno a mille. La Juniores Nazionale a inizio mese ha vinto il torneo di Formia e ieri ha steso la Tor Tre Teste nella semifinale della kermesse di Velletri: martedì affronterà in finale il Savio. Gli under 17 di mister Micheletti, che è stato nello staff di Scudieri negli ultimi mesi di serie D, si sono invece qualificati per la semifinale di Coppa Lazio dopo aver superato ai rigori il Campus Eur. Ottimo il cammino anche per gli Under 14 in Coppa Lazio.

Davide Mancini

