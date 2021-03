30 Marzo 2021

In vista dell'estate, il Comune di Latina prepara due mini interventi di ripascimento spiagge per un totale di 300mila euro e una nuova richiesta di finanziamento per altri 150mila euro. Mentre per il grosso delle opere in programma per la tutela della costa, pari a complessivi 6,6 milioni di euro, servono ancora una conferenza di servizi e una gara per la progettazione. Dopo tre anni di attesa arrivano gli interventi di ripascimento ricostruttivo delle spiagge della Marina di Latina. Si tratta delle opere finanziate dalla Regione Lazio, per un importo di 191.663 euro, a seguito di eventi calamitosi verificatisi con la mareggiata 2018. Il Comune ha aggiudicato i lavori ad una ditta del posto, la Degli Stefani Costruzioni Srl con un ribasso del 22,10% rispetto al prezzo di base. Il progetto definitivo, affidato a fine 2019 alla ditta Corema Spiagge srl, era stato approvato il 20 ottobre 2020. «Oltre a queste opere finanziate dalla Regione Lazio ha aggiunto ieri l'assessore comunale all'Ambiente Dario Bellini puntiamo anche a valorizzare un altro intervento da 100mila euro. Si tratta dei fondi che la Provincia di Latina ci ha assegnato per il dragaggio del canale di Rio Martino. Dopo la caratterizzazione della sabbia, risultata compatibile con il resto del litorale, abbiamo chiesto una variante affinché quella recuperata possa essere portata anche all'esterno dell'area del porto canale per il contrasto dell'erosione. Inoltre, a seguito delle più recenti mareggiate abbiamo chiesto alla Regione un altro finanziamento di 150mila euro». L'assessore ha colto l'occasione per riferire che oggi si insedia la commissione per la valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento della gestione del porto canale di Rio Martino. A seguito di avviso pubblico quattro gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse, la Nautica Rio Martino srl, la Nautic Service Est srl, il consorzio Porto di Latina e Rizzardi srl. Domani avrà luogo la prima seduta della conferenza dei servizi per l'ordine dei lavori finalizzati al ripascimento delle spiagge dei comuni di Latina e Sabaudia. Si tratta degli interventi finanziati dalla Regione per 1.100 euro. A giorni saranno aperte le buste per la scelta dei progettisti dei lavori di completamento di protezione della costa realizzati in passato. In campo 5,5 milioni provenienti da uno stanziamento del Ministero dell'Ambiente. Le progettazioni a bando sono per 250mila euro; 5 le offerte. Ieri la nomina del rup: il dirigente del servizio Ambiente Giuseppe Bondì. Seguirà a fine mese l'apertura delle buste per la gara, da 100mila euro, per le passerelle.

