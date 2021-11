Sabato 6 Novembre 2021, 05:03

GLI APPUNTAMENTI

Con la riapertura dei teatri, sono tanti gli appuntamenti, in tutta la provincia, che si potranno trovare nel week end, e per tutti i giunti. Al Teatro Moderno di Latina è molto atteso lo spettacolo (fuori programma) dell'attrice Francesca Reggiani con il nuovo Gatta Morta. Sarà in scena stasera alle ore 21.00 ed è firmato da Walter Lupo, Francesca Reggiani e Gianluca Giugliarelli. Uno spettacolo divertente in cui Francesca Reggiani propone una disamina del significato di gatta morta e la ricerca del suo, inesistente, corrispettivo maschile. Un modo per raccontare come lei stessa le definisce «le sabbie mobili del nostro tempo»: politica, social, informazione, il labile confine tra vero e falso. Info: 0773 660550. Sempre al teatro Moderno di Latina, domani si terrà uno show per bambini della famiglia Colombaioni, clowns di successo da quattro generazioni. Con tre repliche (11 - 15.30 e 18), i bambini potranno partecipare attivamente allo spettacolo dedicato al mondo dei dinosauri e interagire con otto di loro.

NELLE ALTRE CITTA'

A Priverno la rassegna Teatro Aperto ideata e diretta da Matutateatro, che rientra nel progetto Officina Culturale del Monti Lepini. Oggi sono previsti due appuntamenti con la storia: sabato alle 21, il racconto de La Caduta di Troia dal II libro dell'Eneide a cura di Titta Ceccano, domani invece torna la rassegna per Famiglie a Teatro, alle 17:30 sarà in scena alle 17:30 Don e Sancho a cura del Teatro del Cerchio. Al teatro Fellini di Pontinia, domani alle ore 18 l'appuntamento è con Dancing Partners, un progetto in rete avviato nel 2013 per la promozione della danza contemporanea da parte di un team di artisti consolidati di diverse nazionalità. I partner sono Thomas Noone Dance (Spagna), Norrdans (Svezia) e Company Chameleon (Inghilterra) e Spellbound Contemporary Ballet (Italia). Le diverse componenti, si trovano a lavorare e mescolarsi in progetti dove il comune denominatore sulla condivisione di un pensiero artistico comune prevale sull'etichetta del singolo ma soprattutto dove l'aspetto della pluralità porta a sostenere iniziative diffuse per l'avvicinamento del pubblico e la promozione della cultura contemporanea (Info: 3925407500 3292068078). Infine a Formia, l'appuntamento, domani alle 20:30, è con Passaggi al Sud di Pierluigi Tortora. Un viaggio nel Sud Italia attraverso i più grandi autori come Pirandello, Eduardo, Sciascia, Pino Daniele, Domenico Modugno, Rocco Scotellaro che condurranno gli spettatori in un viaggio di emozioni, profumi e sensazioni. Info: 3273587181. Domani invece torna la rassegna dedicata al pubblico più giovane Famiglie a teatro promossa dal Teatro Bertolt Brecht e ospitata dal neonato Piccolo Teatro Iqbal Masih. Il primo evento è alle ore 17.30 con Carnival del Teatro dei colori-Avezzano.

Francesca Balestrieri

