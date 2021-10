Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:01

Tutto pronto in casa Top Volley Cisterna, per affrontare la stagione 2021/22 di SuperLega che inizierà domenica prossima con la trasferta tosta a Perugia nella tana di Leon e compagni. Per la società guidata dal presidente Gianrio Falivene si tratta del ventesimo campionato di serie A1, un percorso prestigioso interrotto soltanto nella stagione 2008/9 dopo una retrocessione presto rivendicata con la vittoria del campionato di A2, la conquista della Coppa Italia e il ritorno nella massima serie. Presidente Falivene che campionato sarà, quello che va ad iniziare, dopo la scorsa disastrosa stagione?

«Cancelliamo dalle nostre menti il campionato 2020/21 e azzeriamo tutto. Abbiamo costruito una squadra nuova a cominciare dal tecnico e da questa ripartiamo».

Traguardi?

«Non ne facciamo, questa squadra ha in sé diverse scommesse e come tutte le scommesse sono accompagnate da incognite. Siamo una squadra tutta da scoprire. Abbiamo atleti di esperienza e giovani promettenti. Il campo ci dirà dove possiamo arrivare, giornata dopo giornata».

Coach Soli ha allenato la squadra con un solo schiacciatore titolare. Ora è arrivato il giovane Tommaso Rinaldi fresco campione del Mondo. Vi fermate lì o c'è sempre l'intenzione di ingaggiare un martello sul mercato estero per avere un cambio di qualità, oltre a Raffelli, nel reparto schiacciatori?

«Al momento non mi sembra che ci siano giocatori che facciano al caso nostro e da prendere al volo».

Va da sé che, almeno in questa fase di avvio, Rinaldi giocherà da titolare in diagonale con Maar. Del resto il presidente della Fipav Manfredi ha lanciato un appello a far giocare questi ventenni che agli Europei e ai Mondiali si sono ben comportati.

«Io credo che se un atleta vale, gioca, indipendentemente dall'età. Noi Rinaldi lo avevamo ingaggiato prima ancora del Mondiale».

Pubblico ai palazzetti al 50% della capienza, è già un passo avanti rispetto all'iniziale 30%.

«Speriamo in un ulteriore allargamento delle maglie. Come società di volley abbiamo dimostrato di essere in grado di saper gestire la sicurezza anche dal punto di vista sanitario legato al Covid».

Intanto sono stati assegnati i numeri delle maglie che gli atleti indosseranno. I tre riconfermati, il canadese Arthur Szwarc (che giocherò da opposto) ha mantenuto il numero 21, così come il libero Mimmo Cavaccini che si tiene stretto il 3 e Tobias Krick che giocherà ancora con il 21.

Per i nuovi arrivati, il palleggiatore Michele Baranowitz si accaparra uno scaramantico 17 mentre il neo campione del Mondo, Tommaso Rinaldi sceglie di stampare sulla sua maglia il numero 9 che il giorno della sua data di nascita. Numero 7 per lo schiacciatore canadese Stephen Maar mentre Giacomo Raffaelli porterà il 77.

Quanto ai nuovi centrali, Aidan Zingel resta fedele al numero1 che ha sempre contraddistinto la sua presenza nel campionato italiano, mentre Elia Bossi ritrova il suo 15. Infine Lorenzo Giani, secondo regista, ha preferito il numero 6 mentre il secondo libero, Matteo Picchio si è accaparrato il 12. Il conto alla rovescia è iniziato.

Gaetano Coppola

