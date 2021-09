Mercoledì 1 Settembre 2021, 05:01

Serie C, anno zero. Dopo due anni travagliati a causa del Covid, la quarta serie del basket nazionale maschile cerca di tornare alla normalità con la formula canonica: 18 squadre ai nastri di partenza nella divisione Gold, 28 nella Silver. La Federbasket per ora ha diffuso i gironi e formula

CHI È RIMASTO

Solo una pontina ai nastri di partenza del lotto dorato: è la Virtus Fondi che proporrà un team totalmente assemblato, almeno all'inizo, con cestisti autoctoni. I rossoblù sono nel girone A, con tutte formazioni della provincia di Roma: Carver Cinecittà, San Paolo Ostiense, Stella Azzurra Roma, Virtus Roma 1960, Anzio, Frascati Ciampino, Lazio Riano e Frascati. Nel gruppo B: Pass Roma, Grottaferrata, Tiber Roma (che ha acquistato i diritti dalla Virtus Pontinia), Civitavecchia, Valmontone, Smit Roma Centro, Palestrina, Stella Azzurra Viterbo, Alfa Omega Ostia. Nessun club dalle provincie di Frosinone e Rieti. Regular season al via il 16 ottobre, con gare d'andata e ritorno. Le prime 6 di ogni girone comporranno due poule con i seguenti incroci: 1,3 e 5 del girone A con 2,4 e 6 del B e viceversa: anche nella seconda fase gare d'andata e ritorno, solo contro le squadre dell'altro girone. Le prime 4 ai play-off con quarti, semifinale e finale per una sola promozione in serie B. Le restanti 6 squadre entreranno a far parte di un girone unico all'italiana, al termine del quale l'ultima scenderà in Silver.

QUATTRO IN CAMPO, DIVISE

Nella divisione argentea, quattro club della provincia di Latina. Il più ambizioso, la Fortitudo Scauri, che ha richiamato il coach Enrico Fabbri (già più volte sulla panchina dello storico Basket Scauri in serie B) per puntare in alto. Virtus Aprilia, Serapo Gaeta e Nbt Latina faranno invece affidamento sulla linea verde. In Silver, la formula è più lineare: due blocchi da 14, Gaeta e Nbt Latina nel girone A insieme con Sora, Anagni, Ferentino, Velletri, San Cesareo più 7 capitoline (La Salle, Scuola Basket, Vis Nova, Eur, Basket Roma, Palocco, Algarve Torrino). Nel gruppo B Virtus Aprilia e Scauri se la vedranno con Frosinone, Cassino, Nuova Lazio, Albano, Fonte Roma, Colleferro, Uisp Roma XVIII, Stelle Marine Ostia, Nova Ciampino, Pomezia, Vigna Pia Roma, Borgo Don Bosco. Si partirà il 9 ottobre, le prime 8 di ogni girone ai play-off, per due promozioni in Gold; le ultime 3 di ogni girone giocheranno ai play-out, per evitare una retrocessione in D.

