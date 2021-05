28 Maggio 2021

BEACH SOCCER

Si riapre finalmente la stagione del beach soccer. Dopo un anno e mezzo di inattività dovuta alla pandemia, il tecnico azzurro Emiliano Del Duca, terracinese doc che nelle ultime ore ha prolungato il contratto con la Figc fino all'ottobre 2021 - ha convocato 20 giocatori per uno stage che si terrà fino a domani al Matteo Valenti Stadium di Viareggio. Un primo confronto per valutare lo stato di forma degli azzurri, che sarà seguito subito da un altro collegiale (8-13 giugno) sempre nella location versiliana: sarà l'ultimo in Italia prima di partire il 14 giugno verso Nazarè, cittadina sulla costa atlantica del Portogallo, per affrontare la qualificazione agli Europei. La fase finale dell'Euro Beach Soccer League è fissata a settembre (8-12), sempre in terra lusitana, ma a Figueira da Foz. Un calendario fitto che ha sullo sfondo la Fifa Beach Soccer World Cup, il Mondiale della specialità, dal 19 al 29 agosto a Mosca, la cui partecipazione dipenderà dal superamento delle qualificazioni in programma dal 24 giugno al 4 luglio in una sede da definire. «Dopo 17 mesi di sosta forzata, siamo contenti di ricominciare - commenta coach Del Duca, protagonista nel 2018 con l'oro all'Europeo di Alghero e l'argento nel 2019 al Mondiale in Paraguay Una ripartenza che ci rende felici anche perché non la davamo per scontata e ringrazio la federazione per averla resa possibile. La cosa certa è che daremo il massimo per raggiungere lo stato di forma fisico e mentale necessario per competere al meglio delle nostre forze nei prossimi impegni».

Tra i selezionati tre pontini: i laterali Alessio Frainetti (Real Terracina C5), il recordman Paolo Palmacci (Ssd Hermada) e Giovanni Umberto Savarese (Sabaudia Calcio).

SERIE A

Intanto è stata presentata la 17^ edizione della serie A. Alla poule scudetto partecipano le prime nove squadre classificate nella stagione 2019 più la vincente della poule promozione. Tra le squadre al via il Terracina di Angelo D'Amico, il club più titolato d'Italia e anche il più presente (17 volte) insieme al Catania. I tigrotti si stanno allenando già da questa settimana, ma la novità è il cambio di presidenza da Fulvio Carocci - dal 2014 un campionato, due Coppe Italia e una Supercoppa - a Francesco Zicchieri.

