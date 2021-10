Venerdì 1 Ottobre 2021, 05:02

Letizia va alla guerra è il primo spettacolo della stagione del teatro Moderno di Latina diretto da Gianluca Cassandra che ha fatto questa scelta per un motivo ben preciso: «Ho voluto partire da una compagnia giovane perchè sono coloro che hanno avuto più difficoltà durante il periodo del lock down», e sul palco ci sono Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, per la regia di Adriano Evangelisti. «Lo spettacolo nasce da un monologo che ho scritto alcuni anni fa - racconta Agnese - in cui racconto la storia di una suora nel dopoguerra. Quando il regista l'ha ascoltato mi ha spinto a creare altre due storie. Sono quelle di una giovane sposa e una prostituta tutte travolte dalla guerra nel loro quotidiano. Tutte e tre si ritroveranno a sconvolgere le proprie vite e a compiere piccoli grandi atti di coraggio in nome dell'amore».

Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, senza distinzione di sesso, interpreteranno oltre dieci personaggi diversi per raccontare un momento drammatico della storia d'Italia, partendo da fonti poco conosciute e portando all'attenzione del pubblico le esistenze delle persone comuni che insieme hanno fatto la storia pur senza esserne protagonisti. «Ho raccolto interviste di persone che hanno affrontato la guerra, ma anche suore e prostitute - spiega Agnese - e c'è molto di Latina in questo spettacolo perchè ho incontrato e parlato anche con Antonio Pennacchi, e ho visitato l'Orfanotrofio di Terracina. L'interland dell'agro pontino è parte integrante di un racconto che mi sta molto a cuore».

«Come ogni nostro spettacolo - racconta Tiziano - le musiche saranno dal vivo. Ho curato gli arrangiamenti per i suoni e le melodie che Agnese aveva già in mente, ma lo strumento produce anche altri suoni, come la pioggia ad esempio o gli spari». Momenti di grande comicità si alterneranno a ritmi incalzanti e situazioni commoventi in questa commedia che andrà in scena questa sera alle ore 21, domani con doppio spettacolo alle 17 e alle 21 e domenica 3 ottobre alle ore 17.30. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0773 660550, scrivere una email all'indirizzo info@modernolatina.it.

