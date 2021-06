L'EVENTO

Lo spettacolo del beach volley fa rima con Terracina. Da oggi al 20 giugno lo stabilimento Rive di Traiano è la capitale degli sport da spiaggia con un poker di appuntamenti di grande prestigio. A scaldare la sabbia del Summer Village sarà il Beach Volley Tour Lazio, la prima tappa della carovana itinerante regionale giunta alla 18^edizione, che riparte dopo la sosta forzata del 2020. Poi in successione i tricolori U18 (14-15) e U20 (16-17) e chiusura in bellezza con la Serie Nazionale (19-20), la prova inaugurale del campionato italiano assoluto che darà punteggi anche per la classifica del Lazio.

«Finalmente si torna a parlare di sport - interviene Pino Percoco, promoter Japp Beach Volley insieme alla presidentessa Anna Maria Perroni E' la manifestazione della rinascita e per la nostra città sarà un onore ospitare questo genere di competizioni». La kermesse estiva dell'Ics Beach Volley Tour Lazio coinvolgerà tutto il litorale: prossimi step a San Felice Circeo (3-4 luglio), al Lido Altamarea di Sperlonga (10-11 luglio), al Tiberis sul fiume Tevere (il 25 luglio) e gran finale sabato 31 luglio e domenica 1 agosto alla Pinetina Beach Village di Ostia.

Tabellone al completo, sia nel maschile che nel femminile: saranno 48 (24 e 24) le coppie partecipanti. Spiccano i nomi delle campionesse d'Italia del 2019, Giulia Toti e Jessica Allegretti (le numero 1 del ranking), le campionesse in carica dell'ICS, le romane Milena Stacchiotti e Lodovica Langellotti e Carlotta Cambi (in A1 al Bisonte Firenze), argento al Mondiale del 2018 con la Nazionale di Davide Mazzanti, che scenderà in campo con Martina Foresti. Nel maschile teste di serie il tandem Mauro Sacripanti-Manuel Alfieri, primi ai Giochi del Mare e campioni d'Italia U21 nel 2018. Gli altri favoriti? Carucci-Ceccoli, De Fabritiis-Rossi, i fratelli Sablone e Francesco Vanni (campione regionale 2019 con Andrea Lupo), che giocherà con Edoardo Cacioppi.

Tra i pontini occhi puntati su Daniele Tailli, 27enne schiacciatore di Sabaudia, ex A1 a Latina, in tandem con il capitolino Giacomo Titta, libero in A3 con la Smi Roma. Sono seguiti dal nettunense Nico Antonicelli che guida anche l'azzurra di Sperlonga, Arianna Barboni (un passato in A2 all'Omia Cisterna), che riassapora la sabbia dopo un anno e mezzo di stop causa infortuni. La 24enne figlia d'arte sarà impegnata sia nella tappa B1 che nell'Open e avrà come compagna la romana Roberta Casani.

Riflettori puntati anche sulla 34enne di Priverno Emanuela Fiore (opposto in A2 con le riminesi del Marignano) che sarà in campo con Erika Ditta. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco Roberta Tintari, l'assessore allo Sport e al Turismo Barbara Cerilli, il presidente Fipav Latina Claudio Romano e il coordinatore delle attività sportive dell'RDT Summer Village Francesco Cascarini.

Andrea Gionti

Sabato 12 Giugno 2021, 05:01