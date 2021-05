7 Maggio 2021

CALCIO GIOVANILE

Un rapporto che prosegue e si consolida quello tra l'U.S. Sa.Ma.Gor. e l'A.S.Roma. In settimana la società di Latina (foto sotto) ha ricevuto la visita del tecnico giallorosso Gabriele Pallone, il quale ha avuto modo di guidare l'allenamento del gruppo dei Primi Calci nati del 2013. Un appuntamento divenuto felice consuetudine, come ha ribadito Omar Berti, coordinatore didattico della Sa.Ma.Gor.: «Essere un'Academy A.S.Roma offre grandi possibilità sia ai nostri tecnici che ai giocatori del settore giovanile. Grazie alla presenza del tecnico Gabriele Pallone, del responsabile del progetto, Paolo Franceschi, e il responsabile scouting Marco Albergati, è possibile disporre di un costante aggiornamento sulle metodologie innovative di allenamento e apre alla collaborazione dal punto di vista didattico-metodologico. L'A.S.Roma dimostra grande disponibilità, attraverso un confronto costruttivo con i nostri istruttori e esercitazioni sul campo che coinvolgono tutti i gruppi squadra. Ogni tre settimane i responsabili giallorossi monitorano tutto ciò che accade attorno al mondo Sa.Ma.Gor, un'attenzione destinata solo ad una ristretta cerchia di società». L'affiliazione dà la chance ai giovani della Sa.Ma.Gor.di potersi mettere in luce in più di un'occasione durante la stagione: «L'A.S. Roma ha un diritto di prelazione sui nostri giocatori, una corsia preferenziale che alimentiamo giorno dopo giorno con il lavoro, la passione e la professionalità che ci contraddistingue».

