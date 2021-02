© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIALavori in corso al centro vaccinazioni di Latina, che si trova nella struttura del consultorio familiare della Asl a Piazzale Carturan. Qui l'associazione Alessia e i suoi angeli («nata il 19 novembre 2007 da 27 soci fondatori per concretizzare il desiderio di Alessandro Mastrogiovanni e Amelia Vitiello, genitori della piccola Alessia di soli 18 mesi venuta a mancare il 19 ottobre 2007 a seguito di una meningite fulminante») ha investito oltre due anni di donazioni private per ristrutturare da zero i locali dell'ambulatorio presso il quale centinaia di neonati e bambini più grandi, del capoluogo e della sua provincia, vengono sottoposti alle vaccinazioni.Le pareti non saranno più di un bianco piatto, con gli anonimi poster che si trovano negli studi medici per gli adulti: sarà un ambiente a misura di bambino. Le pareti saranno colorate di verde e di giallo, ci saranno giocattoli e dei grossi cuori rosa sulle porte ad accogliere il passaggio dei più piccoli verso la fatidica punturina. «Questo progetto nasce da lontano ha spiegato Amelia Vitiello, presidente dell'associazione Alessia e i suoi angeli Era da tanto tempo che volevamo dare un ritocco al centro vaccinazioni di Latina, per farlo diventare più accogliente e rendere più piacevole l'attesa dei bimbi e delle mamme. Però abbiamo voluto dare qualcosa in più di questo: il centro è stato ampliato, ora ha dei locali in più, e tutti gli arredi sono stati presi nuovi. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che hanno dato il loro contributo continua attraverso donazioni private e il cinque per mille, quest'ultimo davvero fondamentale perché non comporta un contributo vivo per le famiglie, al giorno d'oggi molte delle quali messe in difficoltà dalla crisi. Indicare una destinazione per il cinque per mille invece non costa nulla, è solo un gesto di generosità che si attiva nel momento in cui si fa la dichiarazione dei redditi. E noi abbiamo voluto utilizzare i fondi che ci sono arrivati anche attraverso un importante lascito di eredità, va detto per restituire al territorio qualcosa di concreto e di bello».Sono lavori importanti: il centro vaccinazioni di Latina avrà due bagni, di cui uno accessibile per disabili (prima dei lavori non c'era) e con fasciatoio per cambiare i neonati, avrà un'area riservata dedicata all'allattamento, un locale segreteria completamente rifatto così come lo è stato l'intero impianto idraulico, ed avrà anche una stanza in più per le somministrazioni oltre alle due già esistenti. Altra novità riguarda la sala d'aspetto, che è stata ampliata e che avrà un'area dedicata ai giochi per bambini. L'entrata, che presentava delle barriere, è stata allargata per permettere alle mamme con la carrozzina un ingresso più agevole, così come per i disabili. I lavori al centro vaccinazioni temporaneamente spostato in altri locali liberi del consultorio sono iniziati lo scorso novembre e sono in dirittura d'arrivo: ad oggi mancano da montare le porte e le tende ignifughe e pochi altri dettagli.«Come associazione abbiamo a cuore tutto ciò che riguarda il benessere dei bambini. Uno dei prossimi progetti che abbiamo, se avremo modo di portarlo avanti, è quello di ripristinare anche il parco giochi all'esterno della struttura del consultorio ha aggiunto Vitiello Un passo alla volta, comunque».Intanto ci godiamo il bel risultato della solidarietà pontina e dell'impegno dell'associazione per la collettività.Stefania Belmonte