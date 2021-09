Giovedì 2 Settembre 2021, 05:01

Tommaso Rinaldi è la scommessa sulla quale hanno puntato di più. E non soltanto alla Top Cisterna che lo ha voluto in squadra per questa stagione, quella del riscatto. Vent'anni ancora da compiere, ruolo schiacciatore, un metro e 90 di altezza, faccia da bravo ragazzo qual è, Tommaso è figlio d'arte (il papà Pietro ex nazionale, ha giocato da libero anche a Latina) svezzato a pane e pallavolo e poi affidato alle cure dei tecnici del vivaio di Modena dove si è formato tecnicamente. Giovanili, serie C, serie B e l'esordio in Superlega nella stagione 2019-20. Nei due anni nella massima serie ha visto poco il campo ma ha continuato ad essere protagonista con le giovanili e soprattutto con la nazionale Under 20 nella quale si è ritagliato un posto da titolare e con la quale ha conquistato la medaglia d'argento agli Europei 2020 guadagnando anche il titolo di mvp della manifestazione. E ora in attesa di contendersi a Cisterna un posto da titolare con Maar e con un terzo schiacciatore in arrivo dall'estero, Tommaso Rinaldi si sta allenando con il coach Angiolino Frigoni a Boario Terme in attesa del Mondiale Under 21 che dal 22 settembre al 3 ottobre si disputerà a Cagliari e in Bulgaria. Un impegno che lo costringerà ad arrivare a Cisterna a ridosso dell'inizio campionato «ma - dice il giovane schiacciatore - questo Mondiale mi darà la spinta giusta per arrivare alla Top non solo nel migliore dei modi, ma anche carico al punto giusto per iniziare una nuova vita professionale». Rinaldi non ha ancora preso contatto con il gruppo ma ha già familiarizzato in chat con quelli che saranno i sui compagni di squadra. «Anche con coach Fabio Soli mi sento spesso per sapere come sto, cosa faccio e come procede qui. Insomma tutto questo mi fa capire che sono approdato nel posto giusto al momento giusto. Credetemi, non vedo l'ora di iniziare, perché nonostante non abbia ancora preso contatto con l'ambiente, le sensazioni sono estremamente positive. La squadra che è stata costruita - aggiunge - mi sembra molto buona e la società, mi dicono, sta facendo il massimo per metterci nella condizione di lavorare bene. E credo di aver percepito che molti di noi hanno una spinta in più, una rivalsa personale. Una cosa è certa, voglio affrontare questo campionato nel migliore dei modi, e ripagare la fiducia che mi è stata concessa. La Top Volley Cisterna sarà protagonista e io voglio esserlo con lei».

Gaetano Coppola

