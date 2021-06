IL CASO

Dopo la condanna da parte della Corte dei Conti per Vincenzo Avvisati, attuale consigliere comunale di minoranza a Sabaudia nella lista Amare Sabaudia, è arrivato anche il rinvio a giudizio da parte del giudice per le indagini preliminari con l'accusa di truffa per la vicenda dei rimborsi di viaggio. Gli accertamenti nei suoi confronti, nati da un esposto anonimo del 2016, sono relativi al periodo compreso tra il 2013 e il 2016 quando l'esponente politico ricopriva l'incarico di presidente dell'assise della città delle dune. Avvisati, che è stato anche sindaco di Bassiano dal 2004 al 2009, aveva dichiarato di aver sostenuto spese di viaggio per recarsi in Comune a Sabaudia indicando persino i chilometri percorsi, e la benzina pagata, partendo proprio da Bassiano, sua città di residenza: il tutto per un ammontare complessivo di 7500 euro. Si sarebbe fatto rimborsare i viaggi in 315 occasioni ma secondo gli accertamenti della Guardia di Finanza quei viaggi non sono risultati corrispondenti a sedute di Consigli comunali o commissioni consiliari, insomma a eventi istituzionali legati al suo ruolo e in realtà non sarebbero mai stati compiuti. Circa un anno fa per lui è arrivata la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato l'ex presidente del Consiglio comunale a risarcire una somma di circa 6mila euro a fronte di una richiesta degli inquirenti che era di 7500 euro. Ieri mattina la vicenda è arrivata all'esame del giudice per le indagini preliminari Giuseppe Cario il quale, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha rinviato a giudizio Avvisati con l'accusa di truffa. Il consigliere comunale di Sabaudia dovrà comparire davanti al giudice monocratico Beatrice Bernabei il 14 marzo del prossimo anno per la prima udienza.

