IL CASOQuasi 600mila euro di progettazione, per salvare i fondi un tempo destinati alla Metro leggera di superficie e superare un progetto ormai abbandonato. Il Comune di Latina li ottiene dal ministero delle Infrastrutture e trasporti (Mit) per progettare un trasporto pubblico sulla tratta Latina-Latina Scalo, recuperando il finanziamento oggetto della delibera Cipe, 81,5 milioni di euro, tuttora disponibili. Il problema è sempre stato rappresentato dalla destinazione di quei fondi, specifici per il progetto della Metro Leggera, come cofinanziamento pubblico rispetto al progetto di finanza dal costo totale di oltre 120 milioni di euro. Più volte l'amministrazione di piazza del Popolo in questi anni ha lasciato intendere di non voler buttare via quei fondi, in particolare ai fini di un miglioramento del collegamento storicamente critico del trasporto pubblico locale del capoluogo pontino: da Latina a Latina Scalo (e viceversa), ovvero la tratta dei pendolari che ogni giorno raggiungono la stazione ferroviaria per andare a Roma, a Napoli o in altri centri. Ora la soluzione è in vista: il ministero delle Infrastrutture e trasporti (Mit) ha concesso quasi 600mila euro destinati alla sola progettazione di un intervento alternativo.In Comune non si ama parlare di superamento della Metro, ma il dato è oggettivamente quello. Il sindaco, Damiano Coletta, è chiaro sullo scopo: «Questa revisione del progetto potrebbe essere la possibile strada per far sì che quel finanziamento (della Metro, ndr) possa oggi trovare una sua concretizzazione, rispetto al progetto precedente, che non stava in piedi. In questi anni, sono più volte andato al Mit, insieme agli assessori, per trovare una soluzione e l'interlocuzione è stata molto frequente, anche in virtù della Roma-Latina, ma collateralmente abbiamo affrontato anche il tema della Metro». Nei mesi e negli anni scorsi sono emerse ipotesi diverse che andavano da una sede riservata agli autobus nel mezzo di via Epitaffio o a navette automatiche che facessero avanti e indietro senza fermate.Ma i fondi oggi messi a disposizione dal Mit sono specifici per il progetto da cui deriverà l'intervento che si realizzerà: «L'obiettivo deve essere quello di mantenere la finalità del finanziamento per la Metro, ovvero migliorare il collegamento con lo Scalo, poi, spetterà a chi farà la progettazione il compito di individuare il mezzo». Si supererà così la Metro? «L'obiettivo è cercare qualcosa di alternativo rispetto a un progetto che non aveva una sua sostenibilità realizzativa», conclude il primo cittadino.La progettazione sarà a metà tra il settore Mobilità e il settore Lavori pubblici, il cui assessore, Emilio Ranieri, spiega come «con quella cifra, si dovrà fare una gara importante per affidare uno studio di fattibilità: si tratta di fondi che il Mit destina alle città sopra i 100mila abitanti per il trasporto rapido di massa». Lo stanziamento dei fondi era stato ribadito ieri mattina in commissione Trasporti dall'assessore alla Mobilità, Dario Bellini, in una seduta che avrebbe dovuto affrontare il Dup di settore (ma per un disguido Bellini aveva un documento differente da quello in mano ai consiglieri): «Utilizzeremo i fondi per progettare l'infrastruttura di trasporto pubblico di massa e anche per studiare piani attuativi su indirizzi dati dal Piano urbano della mobilità sostenibile. Oltre alla Roma-Latina e alla Cisterna-Valmontone, c'è un discorso di infrastrutture, tra percorso urbano e periurbano di collegamento tra il centro e lo Scalo», ha concluso Bellini. L'obiettivo è rendere i collegamenti sempre più adeguati alle esigenze dei latinensi.Andrea Apruzzese© RIPRODUZIONE RISERVATA