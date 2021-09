Giovedì 9 Settembre 2021, 05:03

Sarà la Asl a dover verificare la correttezza del posizionamento degli studi dove i medici di medicina generale svolgono la loro attività ambulatoriale. In linea di massima, nel caso di una zona indicata come carente, lo studio medico deve necessariamente avere sede nell'area indicata in modo da garantire un adeguato servizio territoriale.

Ma, al di là del caso specifico, c'è un problema più ampio: mancano i medici di base. Secondo le stime della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg) in Italia i medici di famiglia sono troppo pochi e lo saranno ancor meno nei prossimi anni. Fra 2-3 anni, a fronte dei numerosi pensionamenti, si calcola una carenza d'organico che va dalle 10mila alle 15mila unità.

Un andamento che non risparmia il territorio di Latina. «Abbiamo circa cento domande di pensionamento - spiega il presidente dell'Ordine, Giovanni Righetti - molte zone sono scoperte, oppure con incarichi temporanei. Esiste un problema di ricambio generazionale che va affrontato». A Giulianello, ad esempio, c'è adesso un nuovo medico con incarico temporaneo che ancora sta ultimando il corso previsto dalla legge.

