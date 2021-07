Sabato 3 Luglio 2021, 05:02

URBANISTICA

Tutela degli edifici storici e possibilità di demolizioni e ricostruzioni con cambi di destinazione d'uso in zone indusriali ma con forti limitazioni. Sono i dati principali delle delibere di recepimento della legge regionale 7/2017 per la rigenerazione urbana e il recupero edilizio, definitivamente approvate due giorni fa dalla commissione Governo del Territorio del Comune di Latina, presieduta da Celina Mattei.

L'ITER

Approvate in prima lettura esattamente un anno fa dal Consiglio comunale del capoluogo pontino, le delibere hanno percorso l'iter previsto in questi casi: pubblicazione, osservazioni, invio in Regione, controdeduzioni, seconda lettura e possono ora accedere in assise per l'ultimo e definitivo via libera.

Se un anno fa furono tre delibere, relative al recepimento degli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale nelle Norme tecniche di Piano regolatore generale, in questo passaggio ci sono le ultime due. La prima infatti, come già spiegato dall'assessore Francesco Castaldo, sarà modificata dopo il necessario stralcio dell'ambito unico della Marina di Latina, che l'amministrazione sperava di poter includere per rendere un obbligo la demolizione, delocalizzazione e ricostruzione in premio di cubatura del 30% degli edifici attualmente sul water front, per recuperare da un lato il paesaggio, dall'altro aree sulla duna per servizi: la Regione ha chiarito che non si sarebbe potuto fare nei modi in cui il Comune di Latina lo aveva pensato, e ora si muteranno i termini (resta comunque la possibilità di ampliamento con premio del 20% di volumetria).

EDIFICI STORICI

Relativamente al recepimento dell'articolo 4 (sulle possibilità di cambi di destinazione d'uso), la delibera approvata in prima battuta un anno fa, escludeva categoricamente gli edifici storici e di fondazione così come individuati negli elenchi approvati anni fa. Ora invece, a un anno di distanza, non vengono totalmente esclusi: fermo restando che gli interventi di riqualificazione devono essere quelli permessi da vincoli e tutele, una volta eseguiti sarà possibile chiedere un cambio di destinazione d'uso.

I cambi di destinazione d'uso saranno consentiti anche in zone F (industriali) ma con forti limitazioni: ad esempio un capannone di 10mila metri quadri potrebbe essere demolito e ricostruito con cambio di destinazione in residenziale, ma in questo caso il nuovo edificio potrà avere una superficie massima di 1000 metri quadri di superficie lorda e sarà anche categoricamente esclusa la monetizzazione degli standard: le aree dovranno essere cedute al comune.

Anche relativamente agli efficientamenti energetici e adeguamenti antisismici la primigenia delibera escludeva gli edifici storici. In questo caso però l'esclusione è stata confermata. L'ampliamento, in caso di efficientamento, sarà possibile fino a un massimo del 20% o 70 metri quadri di superficie. Un ampliamento che, in caso di edificio sottoposto a vincolo, sarebbe andato a inficiare la tutela stessa. L'articolo 4 e l'articolo 5 della legge regionale diventeranno quindi ora l'articolo 14 e l'articolo 15 delle norme tecniche del Prg.

Andrea Apruzzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA