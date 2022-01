Venerdì 7 Gennaio 2022, 05:03

FORMIA

Anche il Comune di Formia beneficerà dei fondi provenienti dal bando della rigenerazione urbana emesso dal Ministero degli Interni. Ha ottenuto il massimo dei finanziamenti concessi, ben 5 milioni, il progetto della Passeggiata di Cicerone. Esulta il sindaco Gianluca Taddeo, che sottolinea: «Si tratta di una infrastruttura strategica che lega una straordinaria zona archeologica alla Città. Il mio ringraziamento va all'Architetto Annunziata Lanzillotta e all'ingegner Claudio Filosa per aver saputo cogliere tale opportunità il 3 giugno 2021 tramite una delibera con i poteri del consiglio comunale effettuata dal Commissario prefettizio Silvana Tizzano. Ora subito al lavoro per la progettazione definitiva». Il progetto prevede la riqualificazione, nell'ottica della sostenibilità ambientale, di tutto il waterfront, un'opera strategica che può rilanciare l'immagine turistica della città. Un collegamento via mare che collega diversi siti archeologici: si parte dalla pineta di Vindicio per arrivare al centro di Formia, passando lungo le Grotte di Sant'Erasmo e il Muro di Nerva, riutilizzando lo spazio dove oggi sono i cantieri navali. Il percorso ciclopedonale toccherà anche l'ex Marina di Castellone, bene confiscato alla camorra e che è intenzione del Comune di acquisire per ospitare un museo archeologico. Sarà quindi realizzata una pista ciclopedonale, a ridosso dell'acqua che affaccia sul Golfo, sviluppandosi su aree di proprietà pubblica e su aree demaniali. Partendo da ovest il percorso ipotizzato lambisce la pineta di Vindicio e il porticciolo di Caposele. In corrispondenza di quest'ultimo è previsto l'allargamento e la continuazione, su passerelle in legno sostenute da pali infissi in acqua, dell'attuale Malopasso che costeggia la Garitta borbonica fino all'area demaniale antistante quella che viene individuata come l'ex Villa di Cicerone. Qui è prevista la creazione di un parco archeologico che potrebbe fare la differenza nell'ottica di uno sviluppo turistico dell'area, lontana dal traffico del centro della città.

Giuseppe Mallozzi

