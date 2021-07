Venerdì 16 Luglio 2021, 05:02

Perimetrare l'ambito della Marina di Latina come è oggi, oppure limitare alla fascia tra strada Lungomare e il canale Colmata; o, ancora, escludendo le aree di inapplicabilità delle nuove norme. Sono le ipotesi per la futura delibera con cui il Comune di Latina intende ridefinire l'ambito del Lido, rimediando all'impossibilità di includere l'intera Marina come ambito nella delibera di recepimento dell'articolo 3 della legge regionale di rigenerazione urbana, definitivamente approvata ieri con osservazioni e controdeduzioni, dalla commissione Governo del territorio. Un mancato inserimento dovuto all'impossibilità di prevedere come obbligo la delocalizzazione per quanti intendessero demolire e ricostruire in premio di cubatura del 30% con cessione delle aree al Comune per gli standard urbanistici. Un'intenzione che rimane, come precisato ieri dall'assessore Francesco Castaldo secondo il quale «non c'è stata alcuna bocciatura da parte della Regione che ha fatto solo notare che andavano definiti ambiti omogenei per dimensioni, per gestire più facilmente la delocalizzazione». Detta in soldoni: dato che la delocalizzazione deve avvenire nello stesso ambito, più è ampio, meglio è. Quindi «l'ampiezza di quell'ambito era dettata dalla volontà di rigenerare la Marina: allargando l'ambito, pensavamo ci fosse più possibilità di delocalizzare. Questo però, inserito nella delibera di recepimento dell'articolo 3, avrebbe potuto inficiare situazioni particolari. A questo punto proporremo una delibera separata». Il Comune deve quindi trovare una soluzione per invitare i privati a demolire e ricostruire altrove, cedendo le aree, liberate, che saranno usate per gli standard; in particolare, l'attenzione è sulla possibilità di liberare strada Lungomare dagli edifici attuali. In primo luogo, si escluderà la monetizzazione degli standard, anche se inferiori a mille metri quadri, con obbligo di cessione in adiacenza di strada Lungomare, altra viabilità esistente, o altre aree pubbliche. Tre quindi le ipotesi: perimetrare la Marina come è oggi; perimetrarla escludendo le aree di inapplicabilità delle nuove norme; perimetrare solo strada Lungomare fino al canale Colmata. In questo caso, le aree a standard dovranno essere cedute in adiacenza alla strada, escludendo qualsiasi ampliamento di volumetria su edifici sulla via stessa. Il punto però è che per questa delibera ci vorrà tempo: l'Ufficio di piano e il settore Governo del territorio sono infatti attualmente impegnati in un lavoro delicato come la ridefinizione dei Ppe R3 e R6, da terminare entro luglio.

