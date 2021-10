Domenica 3 Ottobre 2021, 05:01

Riflettori al Quinto Ricci dove, alle 15, l'Aprilia incontra l'Afragolese. La formazione napoletana, che viaggia a punteggio pieno, nelle due gare precedenti ha segnato 5 reti senza subirne una. «L'Afragolese è una squadra esperta, con dei valori individuali importanti e con dei giocatori, soprattutto nel reparto offensivo, che hanno vinto dei campionati e che possono spostare gli equilibri in qualsiasi momento della gara avverte il tecnico dell'Aprilia Giorgio Galluzzo - Parliamo di una formazione che, a mio parere, la sua in questo campionato». I biancocelesti pontini sono chiamati, nel secondo impegno consecutivo casalingo, a disputare un'ottima performance. Prova che è Dna del team apriliano, che nelle tre partite interne stagionali due di coppa Italia e una di campionato, ha collezionato tre vittorie. «Dobbiamo effettuare una grande prestazione soprattutto nella fase di non possesso. Questo per cercare di togliere rifornimenti per il loro tre attaccanti conclude Galluzzo Bisogna essere feroci e molto aggressivi e nello stesso avere grande coraggio e personalità per cercare di andare a giocare negli spazi che si creano per generare a loro delle difficoltà».

Dario Battisti

© RIPRODUZIONE RISERVATA